L’Atletico Madrid, leader de la Liga, affrontera la Real Sociedad lors d’un match de championnat. Le coup d’envoi est prévu le mercredi 23 décembre à 00h15 IST au stade Anoeta, terrain de la Real Sociedad.

L’Atletico Madrid de Diego Simeone a le même nombre de points que le Real Madrid qui est de 29 mais l’Atletico a deux matches en main. L’Atletico a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

La Real Sociedad a bien commencé la campagne mais n’a pas remporté de victoire lors des cinq derniers matches. La Real Sociedad a remporté les quatre derniers matchs sur cinq. Ils ont perdu les deux derniers matches et ont fait match nul les trois autres. En raison de sa forme précédente, la Real Sociedad occupe toujours la troisième place du tableau de la Liga avec 26 points en 15 matches.

La Liga 2020-21, Real Sociedad vs Atletico Madrid: diffusion en direct

La diffusion en direct de Real Sociedad vs Atletico Madrid sera disponible sur Facebook. La page Facebook officielle de la Liga diffusera le match à 00h15 IST le mercredi 23 décembre.

La Liga 2020-21, Real Sociedad vs Atletico Madrid: Détails du match

Le coup d’envoi entre la Real Sociedad et l’Atletico Madrid débutera à 12h15 IST le mercredi 23 décembre. Le match se jouera à l’Anoeta.

RS vs ATL La Liga 2020-21 Dream11 Team pour Real Sociedad vs Atletico Madrid

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid Capitaine: Luis Suarez

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid Vice capitaine: Mikel Oyarzabal

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid gardien de but: Jan Oblak

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid Défenseurs: Gorosabel, Kieran Trippier, Stefan Savic, Igor Zubeldia

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid Milieux: Mikel Merino, Marcos Llorente, Yannick Carrasco

La Liga 2020-21 RS vs ATL Dream 11 Prédiction, Real Sociedad vs Atletico Madrid grévistes: Luis Suarez, Mikel Oyarzabal, Angel Correa

La Liga 2020-21 RS vs ATL, composition probable de la Real Sociedad contre Atletico Madrid: Alex Remiro, Modibo Sagnan, Igor Zubeldia, Gorosabel, Mikel Merino, Ander Guevara, Ander Barrenetxea, Martín Merquelanz, Alexander Isak, Portu, Mikel Oyarzabal

La Liga 2020-21 RS vs ATL, composition probable de l’Atletico Madrid contre la Real Sociedad: Jan Oblak, Mario Hermoso, Stefan Savic, Renan Lodi, Kieran Trippier, Marcos Llorente, Koke, Yannick Carrasco, Thomas Lemar, Luis Suárez, Ángel Correa