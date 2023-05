Rs 2 000 billets à mettre au rebut, échangez-les à cette date

La banque centrale a déclaré qu’elle retirerait les billets de Rs 2 000 de la circulation et que les gens pourraient les échanger ou les déposer sur leurs comptes bancaires d’ici le 30 septembre. Les 19 bureaux régionaux de la Reserve Bank of India (RBI) et d’autres banques commenceront à prendre des billets de Rs 2 000 pour échange. avec une dénomination inférieure à partir du 23 mai. Ils auront cours légal, a déclaré la RBI.

La RBI a dit à toutes les banques de cesser immédiatement d’émettre des billets de Rs 2 000.

La RBI a commencé à imprimer le billet de Rs 2 000 en novembre 2016 après que le Premier ministre Narendra Modi ait mis au rebut les billets de grande valeur de Rs 1 000 et Rs 500 du jour au lendemain.

« L’objectif d’introduire des billets de Rs 2 000 a été atteint une fois que les billets d’autres coupures sont devenus disponibles en quantités adéquates. Par conséquent, l’impression des billets de Rs 2 000 a été arrêtée en 2018-2019 », a déclaré la RBI dans un communiqué.

« Afin d’assurer la commodité opérationnelle et d’éviter la perturbation des activités régulières des succursales bancaires, l’échange de billets de Rs 2 000 contre des billets d’autres coupures peut être effectué jusqu’à une limite de Rs 20 000 à la fois dans n’importe quelle banque à partir du 23 mai 2023. « , a déclaré la RBI.

La banque centrale a déclaré que les gens peuvent déposer ou échanger des billets de valeur inférieure jusqu’au 30 septembre.

« Environ 89% des billets de banque de Rs 2 000 ont été émis avant mars 2017 et sont à la fin de leur durée de vie estimée de quatre à cinq ans. La valeur totale de ces billets en circulation a diminué de Rs 6,73 lakh crore à son apogée alors que le 31 mars 2018 (37,3% des billets en circulation) à Rs 3,62 lakh crore constituant seulement 10,8% des billets en circulation au 31 mars 2023 », a déclaré la RBI.

La banque centrale a déclaré que ce billet n’est pas couramment utilisé pour les transactions. La RBI avait entrepris un retrait similaire des billets de la circulation en 2013-2014.