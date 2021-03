Reliance Jio et MediaTek ont ​​conclu leur tournoi Esports de 70 jours nommé Gaming Masters. Le tournoi Gaming Masters a débuté le 13 janvier de cette année pour le jeu Free Fire de Garena. Le tournoi a duré sept semaines et a vu 43 000 équipes participer à l’événement. Un prize pool de Rs 12,50 000 a été attribué au cours du tournoi de sept semaines qui a été diffusé en direct en hindi et en anglais sur YouTube, la chaîne JioTV HD Esports et Booyah. «Le tournoi a reçu une réponse écrasante de la part des amateurs de jeux de tout le pays», ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Une équipe nommée Head Hunters a remporté le tournoi Gaming Masters et a reçu le titre Gaming Masters, ainsi qu’un montant de Rs 3,00,000 gagnant. «La compétition était très intense alors que les 24 meilleures équipes du serveur se disputaient le grand prix. Les joueurs attendent toujours une plate-forme pour montrer leurs compétences et leurs talents et JioGames leur a fourni une énorme plate-forme, dans l’attente de nouveaux tournois de ce type à l’avenir de JioGames », a déclaré l’équipe gagnante après avoir réalisé l’exploit. Gaming Masters a été organisé par JioGames de Reliance et MediaTek.

MediaTek, dans un communiqué, a déclaré qu’il était fier de faire partie du tournoi, qui a émergé comme l’un des plus grands événements de jeu en ligne sur la plate-forme JioGames. Avec plus de 43000 équipes inscrites, le tournoi Esports a suscité une énorme réponse de la part des masses et est devenu l’un des plus grands événements de jeu en ligne sur la plate-forme JioGames en 2021. Le succès du tournoi Free Fire Gaming Masters propulsé par JioGames Esports réitère le la popularité croissante de l’industrie des sports électroniques en Inde, qui a connu une forte augmentation de la base d’utilisateurs et devrait continuer de croître de manière significative dans un monde post-pandémique.

L’e-sport est apparu comme une toute nouvelle industrie au cours des deux dernières années, en particulier après la pandémie COVID-19 qui a forcé les gens à rentrer à l’intérieur l’année dernière, ce qui a conduit de nombreuses personnes à adopter le jeu en tant que profession à plein temps.

