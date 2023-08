Rs 100 Crore par acre est un nouveau record pour les prix des terres de Telangana

Un terrain près d’Hyderabad s’est vendu pour un énorme Rs 100 crore par acre lors d’une vente aux enchères en ligne, établissant un nouveau record pour les prix des terrains à Telangana. L’offre la plus élevée pour le terrain de 3,6 acres à Kokapet était de Rs 362 crore, faite par Rajapushpa Properties Private Limited pour Happi Heights Neopolis.

La vente aux enchères des sept parcelles de terrain s’étendant sur 45,33 acres sur le tracé de Neopolis a rapporté 3 320 crores de roupies à la Hyderabad Metropolitan Development Authority. L’offre moyenne était de Rs 73,23 crore par acre et la plus basse étant de Rs 67,25 crore.

L’offre la plus élevée n’a pas franchi Rs 60 crore lors de la phase I de l’enchère Neopolis en juillet 2021, lorsque 49 acres ont été vendus. La moyenne était d’environ Rs 40 crore.

Arvind Kumar, secrétaire en chef spécial de Telangana pour les infrastructures urbaines et le développement, a déclaré que les tarifs fonciers avaient augmenté en raison de multiples facteurs tels que les infrastructures de pointe et les projets de création de terrains.

« Les routes de 36 et 45 mètres sont en fait inconnues. Ensuite, il y a une sous-station dédiée de 240 KV et une connectivité transparente à la jonction en trompette de la rocade extérieure, un titre clair et un emplacement stratégique, car elle est adjacente à l’ORR, à seulement 30 minutes du Rajiv d’Hyderabad. l’aéroport international de Gandhi », a déclaré M. Kumar.

« Les parcelles de terrain sont destinées à des immeubles de grande hauteur avec un indice d’espace au sol illimité », a-t-il ajouté.

Les critiques ont souligné que la forte hausse des prix des terrains peut menacer l’attractivité de la ville en tant que marché immobilier abordable, car il y a toujours de la concurrence avec des villes comme Bangalore.

M. Kumar n’était pas d’accord avec ce point de vue: « C’est une découverte de prix par le marché. Le secteur résidentiel étant déjà haussier, les tarifs s’inscrivent dans les tarifs en vigueur, avec une moyenne de Rs 73 crore par acre. »

Fort du succès de la vente de l’aménagement Neopolis, le gouvernement a annoncé un autre poste de travail entièrement nouveau à Budwel. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour 14 parcelles couvrant 100 acres, qui seront mises aux enchères le 10 août.

Cela comprend trois parcelles de moins de cinq acres, neuf parcelles jusqu’à huit acres et deux parcelles de plus de 10 acres.