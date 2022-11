RRR : SS Rajamouli confirme la suite ; dit que son père KV Vijayendra Prasad travaille sur l’histoire

Le réalisateur SS Rajamouli a donné l’un des plus gros succès de sa carrière avec Jr NTR et la vedette de Ram Charan RRR. Le film est devenu l’un des films les plus rentables de l’ère post-pandémique. Non seulement en Inde, mais RRR a également impressionné de nombreux cinéastes occidentaux. Alors que RRR a été nommé aux Oscars 2023, SS Rajamouli vient de confirmer la suite de son magnum opus.

Le cinéaste a récemment assisté à un événement à Chicago et a confirmé qu’il ferait la suite de RRR. Il a également ajouté que son père et scénariste vétéran KV Vijayendra Prasad travaille actuellement sur le scénario du film. “Mon père est le scénariste de tous mes films. Nous avons un peu discuté de ‘RRR 2’ et il travaille sur l’histoire”, a-t-il déclaré.

RRR est récemment sorti au Japon le 21 octobre et il a réussi à toucher le bon accord avec le public. Le film est sorti sur 209 écrans et 31 écrans Imax dans 44 villes et préfectures du Japon. Rajamouli, NTR Jr et Ram Charan se sont rendus au Japon lors d’une tournée promotionnelle pour le film.

RRR a ouvert au numéro dix et les neuf meilleurs films étaient tous des productions japonaises locales. Le film a été le film étranger le plus rentable de la semaine, devant The Bad Guys, Spencer et Jurassic World Dominion. Cependant, la vedette de Rajinikanth, Muthu, est restée le film indien le plus rentable de tous les temps au Japon, grâce à la popularité de Thalaivar.

Après sa sortie en salles massivement réussie, RRR a continué à captiver le public sur la plate-forme OTT. Il y a quelques mois, les frères Russo avaient fait l’éloge de RRR et se sentaient honorés de rencontrer le cinéaste as. Le trio s’est levé pour discuter de leurs différents amours pour le genre et de ce qui inspire les fans du monde entier, via une rencontre virtuelle.