“RRR” remporte l’Oscar de la meilleure chanson

Quiz pop : Quels sont les trois R ? Ils ne sont pas réduits, réutilisés, recyclés – cette saison de récompenses, l’un des sujets de conversation les plus chauds est rapidement devenu le spectaculaire action indienne en langue télougou « RRR » ou « Rise, Roar, Revolt » qui a décroché mardi une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson. Le film, qui met en vedette deux des acteurs les plus populaires de l’Inde – Ram Charan et NT Rama Rao Jr. – se déroule à Delhi au début des années 1920 et suit deux hommes patriotes mais philosophiquement opposés qui font équipe pour sauver une fille kidnappée (Twinkle Sharma) de Fonctionnaires coloniaux britanniques (Alison Doody et Ray Stevenson). Le film était déjà un succès mondial au box-office lors de sa sortie en mars – il a été réalisé par l’un des cinéastes indiens les plus titrés, SS Rajamouliavec un énorme budget de 72 millions de dollars – et a rapporté 65 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Mais maintenant, il est devenu le rare succès indien à séduire les téléspectateurs américains en dehors de la diaspora indienne, grâce au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux et à une stratégie de sortie en salles inhabituelle.

Après que le film, initialement distribué par Sarigama Cinemas, ait été initialement diffusé sur 1 200 écrans à travers le pays en mars – et ait commencé diffuser sur Netflix fin mai – Dylan Marchetti, le président du distributeur Variance Films, a vu son potentiel d’attrait croisé lorsqu’il l’a regardé à plusieurs reprises avec un public enthousiaste. Alors Variance a pris contact avec Sarigama, et ils ont pris la rare décision de relancer le film – vendu aux cinéphiles comme un « encoRRRe » – qui a conduit à sa percée aux États-Unis. S’adressant au Times en août, Cristina Cacioppo, qui a programmé “RRR” au Nitehawk Prospect Park à Brooklyn, a déclaré que cela attirait des cinéphiles âgés de 20 à 30 ans, la plupart venant de l’extérieur de la diaspora indienne. “Il y avait une vague de joie générale tout au long”, a déclaré Cacioppo au Times. “Vous pouviez sentir la pièce sourire, les mâchoires tomber.” (Plus de trois heures de Charan et Rao luttant contre des tigres; réussir un sauvetage audacieux sur un pont impliquant une moto, un cheval et un wagon enflammé; et former des fêtards britanniques alors qu’ils dansent en parfaite synchronisation dans des bretelles assorties le feront.) Josh Hurtado, consultant chez Potentate Films, une société indépendante qui a collaboré avec Sarigama et Marchetti sur une reprise théâtrale d’une nuit seulement de « RRR » en juin, a déclaré au Times que de nombreux participants ont fait l’éloge du film pour les mêmes raisons qui avaient précédemment découragé les empêcher de regarder de nouveaux films indiens : “des durées longues, des numéros de chansons et de danse et des actions ridicules”, a-t-il déclaré. “Les gens sortent en disant qu’ils aimeraient que ce film de trois heures soit plus long.”