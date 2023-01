RRR remporte gros aux Critics Choice Awards 2023: Alia Bhatt réagit à une autre énorme réalisation

Le RRR de SS Rajamouli bascule dans l’ouest, ayant déjà remporté de nombreux prix internationaux, l’équipe remporte maintenant les Critics Choice Awards. Après avoir remporté le Golden Globes Award ce mois-ci, le film a reçu les Critics Choice Awards. Alors que le film fait des merveilles, il a également attiré l’attention de James Cameron, lui faisant faire l’éloge du film. Cela a attiré l’attention d’Alia Bhatt, ce qui a rendu sa matinée magnifique.

La journaliste américaine Anne Thompson a annoncé sur Twitter à quel point le réalisateur d’Avatar, James Cameron, admirait RRR. L’équipe ravie de RRR a republié le tweet remerciant le cinéaste. Se réveiller avec une si grande nouvelle, la matinée d’Alia Bhatt est devenue magnifique.

La semaine dernière, RRR a fait la une des journaux pour avoir remporté le prix de la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu. L’équipe RRR ne s’est pas arrêtée là, elle a gagné gros aux Critics Choice Awards. L’opus magnum a remporté des trophées dans deux catégories pour le meilleur film en langue étrangère et la meilleure chanson Naatu Naatu. La chanson a ému le monde sur ses rythmes en remportant deux distinctions internationales.

Anne Thompson s’est rendue sur son compte Twitter pour informer RRR du prix du meilleur film étranger au CCA et a révélé que James Cameron admirait le film. L’équipe RRR n’a pas pu contrôler son enthousiasme et pour remercier le cinéaste canadien, ils ont republié le tweet. Alia Bhatt, qui jouait le fiancé de Ram Charan dans le film, a remarqué le tweet le matin. Partageant son enthousiasme avec les fans, elle a partagé la capture d’écran sur les histoires Instagram racontant quelle belle matinée elle a eue aujourd’hui.

RRR a créé un énorme buzz en remportant des titres internationaux consécutifs. Les fans célèbrent le succès en louant Ram Charan et Jr. NTR. Le drame périodique est le film indien le plus rentable de 2022. Le a été présélectionné pour les Oscars et figure sur la liste des BAFTA Awards.

RRR est une histoire fictive qui se déroule en 1920 et met en scène les liens d’amitié et l’amour. Réalisé par SS Rajamouli, le film met en vedette Ram Charan, Jr. NTR, et les acteurs de Bollywood incluent Alia Bhatt et Ajay Devgn. Le film est sorti en plusieurs langues le 25 mars 2022, devenant un blockbuster.