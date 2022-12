RRR : Ratna Pathak Shah qualifie le film de SS Rajamouli de « régressif » ; parle d’égos blessés

Le film du SS Rajamouli RRR mettant en vedette Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn est l’un des plus gros blockbusters de l’année 2022. Le film a fait des merveilles au box-office en pulvérisant de nombreux records. C’est l’un des films les plus rentables et maintenant, il reçoit des distinctions internationales en termes de récompenses. RRR a également remporté deux nominations aux Golden Globes 2022. Cependant, dans une récente interview, Ratna Pathak Shah appelé le magnum opus de SS Rajamouli “régressif”.

Ratna Pathak Shah partage son point de vue sur RRR

Tel que rapporté par Free Press Journal, Ratna Pathak Shah a déclaré que le film mettant en vedette Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn est de nature régressive et qu’il regarde en arrière à l’époque où il faut regarder vers l’avant. Elle a déclaré que tout le monde a le sentiment que tout ce qu’il fait est bon, car nous faisons partie de la démocratie. Elle a en outre mentionné que les cinéastes de nos jours n’aiment pas la critique et que les ego sont blessés. Elle a été citée en disant: “Jusqu’à ce que les cinéastes ne voient pas leur travail de manière critique, nous devrons regarder des films comme RRR. Mais nous n’aimons pas la critique. Notre ego est blessé, cette atmosphère est créée par tant de grandes personnes et malheureusement, nous l’ont accepté.”

Apparemment, elle a également mentionné que les théâtres ont des histoires plus progressistes. Elle a rappelé comment sa mère a joué de nombreux rôles dans lesquels elle se tenait debout et pleurait dans des films centrés sur les hommes. Ratna Pathak Shah attend avec impatience la sortie de son film gujarati Kutch Express. La bande-annonce du film a été bien accueillie par le public.

Distinctions remportées par RRR

En parlant de RRR, SS Rajamouli a reçu le New York Film Critics Circle Award du meilleur réalisateur. Il a été nominé pour les Golden Globes Awards 2023. Apparemment, le film a également remporté trois trophées aux Philadelphia Film Critics Circle Annual Awards. Il ne semble pas y avoir d’arrêt pour RRR à partir de maintenant.

