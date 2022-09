RRR Pour les Oscars : SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR ont l’air pimpants avec les statuettes des Oscars à la main ; fan edit vous fera espérer que c’est bientôt VRAI

RRR est devenu un véritable engouement pour Hollywood. Les fans de Ram Charan, Jr NTR et SS Rajamouli espèrent que le film ramènera à la maison la statue convoitée. Maintenant que l’entrée officielle de l’Inde devrait être bientôt sélectionnée, les fans font tout leur possible pour s’assurer que RRR obtienne le feu vert. Le film a impressionné un certain nombre de critiques hollywoodiens. Il y a des gens qui l’ont regardé à plusieurs reprises. En fait, Variety a déclaré que les deux acteurs et cinéaste SS Rajamouli avaient également une chance de gagner. La compétition dans la catégorie Meilleur film étranger est intense. RRR fait face à la concurrence de pays comme la Bolivie et la Corée.

Maintenant, un fan a fait un montage où l’on peut voir SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR et MM Kreem tenant le trophée. Les fans ne peuvent pas se contenir en voyant la photo. Dans le passé, seul Parasite de Corée avait réussi deux nominations dans les catégories principales.

@mmkeeravaani monsieur, quelqu’un a fait cela, il semble que cela arrivera bientôt, souhaitons à l’équipe RRR tout le meilleur @RRRMovie @ssrajamouli Monsieur RRR (@sasimeduri) 19 septembre 2022

RRR est réalisé par DVV Entertainment. Il a rapporté plus de Rs 1000 crores dans le monde. Les États-Unis ont été l’un des plus grands circuits. L’équipe a déclaré qu’elle ne savait toujours pas ce qui en avait fait un tel succès sur les marchés américains. Le film est une histoire d’Alluri Sitarama Raju qui était un combattant de la liberté de Telangana. SS Rajamouli a déclaré qu’il avait toujours pensé que l’Occident avait des similitudes différentes, mais il s’est rendu compte avec RRR qu’ils pouvaient aussi être similaires. Il a dit qu’il essayait toujours de comprendre pour être franc.

Le cinéaste va maintenant s’occuper du film de Mahesh Babu qui est censé être un thriller d’espionnage et d’action. RRR a fixé des objectifs pour toute la fraternité cinématographique indienne.