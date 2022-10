RRR pour les Oscars: les créateurs de la star de Ram Charan-Jr NTR postulent pour 14 catégories aux Oscars [Read Deets]

Eh bien, ce n’est pas surprenant du tout. Le jour de la sortie de RRR, tout le monde était sûr que ce film massif atteindrait les Oscars. Et le jour est là. Les réalisateurs du film ont postulé pour 14 catégories individuelles lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix. Le réalisateur de SS Rajamouli est basé sur le Raj britannique et sur la façon dont les Indiens se sont battus pour leur liberté et le film est largement apprécié par le public. La collection au box-office de RRR était de 1000 crore et plus. Et maintenant, tous les yeux rivés sur les Oscars, le film remportera-t-il le prix ? Eh bien, seul le temps peut le dire. Pour l’instant, découvrez la catégorie que les réalisateurs ont appliquée aux Oscars pour leur film RRR.

Taran Adarsh ​​- un critique de cinéma populaire s’est rendu sur son Twitter et a mentionné comment RRR s’appliquait à des catégories individuelles. Il a écrit, ” CONFIRMÉ… ‘RRR’ S’APPLIQUE AUX CATÉGORIES INDIVIDUELLES AUX OSCARS… #RRRMovie est optimiste quant à ses chances et a postulé pour *catégories individuelles* au #Oscars… Voici une note sincère de l’équipe #RRR… #RRRForOscars“

Alors que Rajamouli espère qu’il sera reconnu dans le monde entier grâce à l’Oscar, changera-t-il son style de réalisation de films après avoir obtenu un Accra ? La réponse est claire NON Rajamouli est un cinéaste confiant et il sait quoi servir à son public, et rien ne changera qu’il remporte l’Oscar ou non. En parlant de RRR, le film a également fait des superstars de Ram Charan et Jr NTR dans la crème hindi, alors que peu de gens étaient satisfaits du petit rôle d’Ali Bhatt dans le film, alors qu’il faisait un travail de fa. Les fans agissent et attendent les Oscars pour reconnaître ce film à succès massif.