RRR pour les Oscars 2023 : le film de Ram Charan-Jr NTR en tête de liste dans la catégorie Meilleur long métrage international ?

Le RRR du SS Rajamouli a captivé l’imagination du monde occidental. Les grands fans de Marvel Films ont décrit RRR comme une incroyable expérience de visionnage de films. Maintenant, IndieWire a rapporté que RRR alias Roudram Ranam Rudhiram pourrait remporter un Oscar en 2023. Il pourrait être dans la catégorie Meilleur long métrage international. Au cours des derniers jours, nous avons vu comment les experts du cinéma, les cinéastes et le public occidental répandent l’amour sur RRR. Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a déclaré qu’il avait regardé RRR le jour de son anniversaire. Il a tweeté : “Pour fêter mon anniversaire hier soir, ma femme, mes enfants et moi avons regardé @RRRMovie, quel incroyable film de montagnes russes scandaleux. J’ai adoré.”

Eh bien, le créateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a également fait l’éloge du film. Il a dit qu’il avait regardé le film et qu’il l’avait adoré. Certains critiques ont également fait l’éloge du SS Rajamouli. Le scénariste de films comme Mandy, Aaron Stewart Ahn a tweeté qu’il adorait écrire un film pour Ram Charan. Il a tweeté : “J’adorerais écrire un film pour une star de cinéma comme Ram Charan, juste pour travailler avec un si grand acteur et une telle présence cinématographique. Mais s’il travaille dans des productions internationales, il doit être le chef de file ! Hollywood ne comprend généralement pas ça . Je suis ici pour plus de grands films indiens.”

Les autres films en lice pour le meilleur long métrage international sont “Both Sides of the Blade” (France), “Corsage” (Autriche), “Decision to Leave” (Corée), “Holy Spider” (Danemark), ” One Fine Morning’ (France), ‘Tori and Lokita’ (Belgique) et ‘Utama’ (Bolivie). Alors que Décision de quitter la Corée est un mystère romantique, Utama parle d’un couple qui vit dans les hautes terres arides de l’Altiplano bolivien. IndieWire a déclaré qu’à l’instar de Slumdog Millionaire de Danny Boyle qui a remporté huit Oscars, RRR a également de fortes chances dans les catégories techniques.

Eh bien, de tels éloges élogieux devraient avoir un impact sur le jury indien qui enverra son film aux Oscars. Cela signifie que SS Rajamouli et co doivent faire pression pour le diffuser.