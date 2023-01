RRR : Le faux accent américain de Jr NTR lors d’une interview avec le SS Rajamouli n’impressionne pas ; les fans le trouvent digne de grincer des dents

Jr NTR est sacrément excité à l’idée que RRR atteigne les Golden Globes, mais son enthousiasme de parler avec un accent américain tout en étant interviewé aux États-Unis avec SS Rajamouli est massivement trollé et les fans le qualifient de grincer des dents. Jr NTR dans cette vidéo parle de la chanson Naatu Naatu qui a été nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale aux Golden Globes 2023 et raconte ce qui s’est passé dans les coulisses pour créer ce numéro emblématique.

Alors que Jr NTR parle, son accent laisse ses fans grincer des dents et ne pas être impressionnés et ils demandent à la superstar du sud pourquoi il ne peut pas parler avec un accent indien et donc ce qu’il essaie de prouver. Jr NTR fait face à des critiques massives pour son faux accent.

Il truque clairement son accent ? https://t.co/NSzsNiNGxZ VS? ? ? (@Stylish_stAAr) 9 janvier 2023

Pourquoi ne peut-il pas parler avec un accent indien ? Akda régler ayi accent attraper cheste c’est bien kani chinna tour kosam inta showoff avasarledu. NTR devrait cesser d’être faux partout où il va pour attirer l’attention. Être soi-même devrait suffire. #RRRforOscars https://t.co/gbzGldmMDI Patrick Jane (@theMentaIist_) 8 janvier 2023

Le faux accent forcé n’est plus cool. Evadiaba cheppandi ntr ki ? https://t.co/wvUhuSfODD Samy (@exhaustedat20s) 8 janvier 2023

Bro, je suis un grand fan de Jr NTR mais idhi koncham grince des dents bro. Faux accent et thelisipothundi. Contenu manchide kani Ah accent endhuku. Jr NTR a une bonne diction et un bon vocabulaire, anavsaram ga matériel de troll endhuku ? https://t.co/t0XJZ3rclQ Piriki Reddy ? (@ Bidda40) 8 janvier 2023

NTR est tellement hyper… ? Impliquez ayipoyi faux accent lo matledestunnadu https://t.co/QxUV9Chdmq ?@ ??? (@exPSYCHEting) 8 janvier 2023

Pourquoi NTR parle-t-il avec un accent américain ? ? Que cherche-t-il à prouver ? @JrNTRDevotes Il devrait parler normalement. https://t.co/P8ktERNECv VéritéToujours (@dharmo_rakshita) 9 janvier 2023

Jr NTR vit le meilleur moment de sa vie et remercie Rajamouli Garu de lui avoir donné Bheem dans RRR. L’acteur était exceptionnellement bon dans le film. RRR est compté comme l’un des meilleurs films de SS Rajamouli. Le film est devenu mondial et se porte de manière phénoménale à tous les niveaux. RRR met également en vedette Ram Charan dans le rôle principal et lui aussi était spectaculaire, Alia Bhatt et Ajay Devgn étaient également très appréciés pour leurs camées dans le film.