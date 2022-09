RRR : La star de Ram Charan et Jr NTR sera-t-elle refaite en coréen ? Voici ce que nous savons

RRR du SS Rajamouli mettant en vedette Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhattet Ajay Devgn est l’un des plus grands succès de l’année. Le film, qui est sorti en mars, a recueilli Rs. 1111,7 crores au box-office mondial. Après sa sortie OTT sur Netflix, le film a commencé à recevoir de nombreux éloges à l’échelle internationale et jusqu’à présent, il est devenu tendance sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Même certains cinéastes hollywoodiens se sont rendus sur Twitter pour faire l’éloge du film, et maintenant, on apprend qu’il y a eu des offres de la Corée pour refaire le film en coréen.

Sunitha Tati de Guru Film a coproduit Sakhini Dakhini avec Nivetha Thomas et Regina Cassandra. Le film est un remake officiel du film coréen Midnight Runners.

Selon Gulte, lors de la promotion du film, Sunitha a déclaré que si le monde entier est derrière les films coréens, les Coréens sont derrière RRR. Elle a révélé qu’il y avait une énorme offre des fabricants coréens pour les droits de remake. Sunitha a déclaré que lorsqu’ils en ont parlé au SS Rajamouli, il a eu une réaction intéressante. Cependant, elle n’a donné aucun détail sur comment et ce que le cinéaste a réellement dit.

Eh bien, les films du Sud sont refaits en hindi et les films coréens sont refaits en plusieurs langues. Mais il est intéressant de voir que les cinéastes coréens sont maintenant intéressés à refaire un film du Sud qui a reçu une excellente réponse à travers le monde.

On dit également que RRR est l’un des prétendants les plus difficiles à l’entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2023. En fait, Variety Magazine avait Jr NTR dans sa liste de prédiction des meilleurs acteurs pour les Oscars.

Avec la franchise Baahubali, SS Rajamouli avait fixé les normes du cinéma en Inde. Et maintenant, avec RRR, il a impressionné le public du monde entier. Le prochain du cinéaste est avec Mahesh Babu et tout le monde en attend déjà beaucoup.