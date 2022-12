RRR et Brahmastra les plus grandes catastrophes de 2022 ? KRK affirme que les producteurs ont perdu Rs 200 et Rs 300 crore; Laal Singh Chaddha sur la liste aussi

Kamal R Khan alias KRK a encore une fois pris une autre photo des grands films de Bollywood de 2022, RRR et Brahmastra. Dans une série de tweets, KRK a affirmé que les producteurs de SS Rajamouli filmer RRR et Alia Bhat et Ranbir Kapoor le film vedette Brahmastra a perdu son argent. Kamaal R Khan est connu pour ses tweets, ses critiques de films et ses tweets. KRK prend souvent son compte Twitter et partage ses opinions sur Bollywood, les films et leurs entreprises. Les tweets sont souvent choquants et font sensation sur les réseaux sociaux et c’est ce qui s’est passé jusqu’à présent. KRK a répertorié 5 films catastrophe de Bollywood.

KRK affirme que les producteurs de RRR, Brahmastra et d’autres films ont subi des pertes

Il y a quelques heures, Kamaal R Khan a tweeté la liste de son TOP 5 des catastrophes de l’année. Il comprend le film de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt par Ayan Mukerji au sommet, suivi de Ram Charan et Jr NTR vedette RRR, Akshay Kumar et Samrat Prithviraj de Manushi Chhillar, Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha et Hrithik Roshan-Saif Ali Khan film Vikram Véda.

Dans le tweet suivant, KRK a énuméré le montant d’argent que les producteurs du film ont perdu. Selon KRK, les producteurs de Brahmastra ont perdu Rs 300 crores. Les producteurs de RRR ont subi des pertes de Rs 200 crores. Les producteurs de Laal Singh Chaddha ont subi une perte de Rs 125 crores. Alors que le producteur de la vedette d’Akshay a dû subir des pertes de Rs 150 crores. Découvrez les tweets de KRK ici :

KRK affirme que Karan Johar a tenté de se suicider

Contrairement aux informations selon lesquelles Brahmastra serait un énorme blockbuster, Kamaal R Khan a affirmé que ses sources lui avaient révélé que Karan Johar avait tenté de se suicider après que Brahmastra ait subi des pertes. KRK a également affirmé dans son tweet que la source l’avait informé que le chef de Reliance, Mukesh Ambani, lui avait accordé un prêt de Rs 300 crore. Karan n’a pas encore réagi à ses affirmations. Pendant ce temps, les tweets de KRK deviennent viraux dans Entertainment News.