RRR enregistre une victoire éclatante ; avant les Oscars 2022, le film Ram Charan, Jr NTR remporte le prix du meilleur film au Atlanta Film Critics Circle

Le film RRR de SS Rajamouli présente Ram Charan et Jr NTR dans les rôles principaux. Le film a maintes et maintes fois fait ses preuves lors de diverses remises de prix internationales. Récemment, le film dramatique épique a reçu le prix du meilleur film aux Atlanta Film Critics Circle Awards 2022. Atlanta Film Critics Circle s’est rendu sur les réseaux sociaux en annonçant que RRR avait remporté le prix du meilleur film lors de la cérémonie de remise des prix. Le tweet disait: «Les 2022 Atlanta Film Critics Circle Awards. Meilleur film international : RRR.’

Jetez un œil au tweet d’Atlanta Film Critics Circle –

Repartageant le message sur le pseudo officiel de RRR, ils ont écrit: “Merci beaucoup @ATLFilmCritics (emojis mains jointes) #RRRMovie”. RRR a marqué gros cette saison et les fans en sont gaga.

De plus, le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, a été nommé meilleur réalisateur du film au New York Film Critics Circle. Le SS Rajamouli a battu des réalisateurs hollywoodiens tels que Steven Spielberg, Darron Aronofsky, Sarah Polley et Gina Prince. Il a également fait la une du LA Times et a également été nominé aux Oscars 2023.

Voici comment les internautes ont réagi à la grande victoire de RRR –

Venir de cet homme signifie tellement pour moi. En tant qu’Indien, c’est tellement incroyable que les gens aiment ‘RRR’ de tout leur cœur. #RRRMovie @ssrajamouli https://t.co/qgZiL35TGu Aayush Sharma (@JournoAayu) 6 décembre 2022

Nous RRR ravis… ? Le casting et l’équipe de #RRRMovie remporte le prestigieux HCA Spotlight Winner Award ! Nous voudrions remercier le @HCAcritics jury de reconnaissance #RRRMovie ! pic.twitter.com/v8IIjVkVit Satish-NTR-DHF VASTHUNAAA (@Satish_Tarak_99) 6 décembre 2022

Un utilisateur a écrit : “S’il vous plaît, rééditez RRR en Inde également”, tandis qu’un autre a écrit : “#RRR La fierté du cinéma indien remporte-t-elle tous les prix ? ? ?.’ Un autre utilisateur a commenté en disant: “L’Inde doit regretter de ne pas avoir choisi cela comme choix pour les représenter cette année”.

RRR est une histoire sur la riposte contre le Raj britannique qui a été initiée par deux révolutionnaires. Le film a battu tous les records au box-office international et mondial. Le film RRR a globalement collecté Rs. 1100 crores dans le monde. Le film a également présenté Alia Bhatt et Ajay Devgn dans des rôles clés. Le film est même sorti sur Netflix le 20 mai et est devenu populaire parmi les masses.