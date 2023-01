RRR: Devoleena Bhattacharjee soutient la déclaration de SS Rajamouli disant que la vedette de Jr NTR-Ram Charan n’est pas un film de Bollywood; demande, ‘Qu’est-ce qu’il y a de grave là-dedans?’

SS Rajamouli film RRR est le sujet de conversation de la ville en Inde et aussi à l’étranger. La semaine dernière, RRR est entré dans l’histoire en remportant le trophée de la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu au Golden Globes 2023. Le réalisateur SS Rajamouli sillonne les cercles hollywoodiens pour promouvoir Ram Charan et Jr NTR film vedette partout. RRR a récemment été projeté pour la Director’s Guild of America, après quoi Rajamouli a fait une déclaration qui s’est propagée comme une traînée de poudre. Il a reçu une réponse mitigée. Maintenant, Grand Patron 13 célébrité Devoleena Bhattacharjee a partagé ses réflexions à ce sujet.

Devoleena Bhattacharjee soutient la déclaration de SS Rajamouli selon laquelle RRR n’est pas un film de Bollywood

RRR, SS Rajamouli et d’autres célébrités associées au film telles que Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et bien d’autres ont fait la une des journaux dans Entertainment News. Et lorsque Rajamouli a fait sa déclaration, cela a créé une frénésie en ligne. Beaucoup de gens ont convenu que RRR est un film telugu alors que certains ont dit que c’était un film indien. Devoleena Bhattacharjee, célèbre dans Bigg Boss 13, demande quel est le problème dans la déclaration. L’actrice dit que c’est un fait que RRR est un film telugu et appartient à l’Inde. Elle ajoute que tout le monde sait que les industries de Bollywood et de Tollywood sont distinctes. Devoleena dit que les gens devraient plutôt célébrer la grande victoire. Elle a également pris un jibe en disant: “Dusro ki khushi se khush hona hi toh iss duniya mein hai difficile.” Consultez le tweet de Devoleena ici :

Qu’est-ce qu’un gros problème là-dedans? C’est le fait que c’est un film Telegu et appartient à l’Inde. Et nous savons tous que Bollywood, Tollywood sont des industries différentes. Nous devrions célébrer la grande victoire. Lekin kya karein adaat se majboor. Dusro ki khushi se khush hona salut toh iss duniya mein hai difficile. #RRR https://t.co/54r8iHRSGy Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 janvier 2023

Déclaration de Rajamouli sur le fait que RRR n’est pas une vidéo de film de Bollywood :

Lors de la projection aux États-Unis pour la Director’s Guild of America, le cinéaste a été entendu parler de la musique des films de Bollywood tout en parlant de la musique de RRR. C’est alors que le cinéaste a déclaré que RRR n’est pas un film de Bollywood mais un film Telugu d’où il vient en Inde. Rajamouli a expliqué qu’il utilise des chansons pour faire avancer l’histoire plutôt que d’arrêter le film.