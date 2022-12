RRR crée l’histoire : SS Rajamouli, JR NTR, Ram Charan organisent une grande fête [Exclusive Deets]

RRR a été conçu pour créer l’histoire et cela a été prouvé maintes et maintes fois. Le maestro magique SS Rajamouli ce film visuellement spectaculaire a créé l’histoire avec 5 nominations dans 5 catégories différentes aux Golden Globe Awards. Et non seulement cela, il est également devenu le premier film indien à remporter deux nominations aux Golden Globe Awards, qui est la meilleure image dans la catégorie langue non anglaise et la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu, et de devenir la toute première chanson à obtenir cette nomination. Toute la distribution de stars est immensément fière de cette réalisation, y compris Alia Bhatt qui a été vue en train de faire une apparition dans le film, la nouvelle maman ne peut pas arrêter de faire WOW car c’est le moment le plus heureux et le plus fier pour tous.

Grande fête pour célébrer l’histoire du RRR par le SS Rajamouli

Et maintenant, la vie de Bollywood a appris que les créateurs et l’ensemble de la distribution prévoient de célébrer cette victoire de manière grandiose. Bien que les gagnants des catégories n’aient pas encore été annoncés, entrer dans les nominations elles-mêmes est la plus grande réussite pour tous et ils ont donc décidé d’organiser une somptueuse fête.

Merci au jury de @Globes dorés pour la nomination #RRRMovie en deux catégories. Félicitations à toute l’équipe Merci à tous les fans et au public pour votre amour et votre soutien inconditionnels. ??? rajamouli ss (@ssrajamouli) 12 décembre 2022

Un initié révèle que SS Rajamouli sera le ping d’une grande fête, tout comme il l’a fait pendant le film gagnant 1000 crore dans le monde, il avait invité tous ses amis proches de l’industrie, y compris Karan Johar et plus encore. La fête aura lieu dans un hôtel cinq étoiles à Mumbai et ça va être un peu grandiose et maintenant. Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et toute la distribution de stars ne manqueront pour rien à cette grande célébration. La fête aura lieu l’année prochaine à la mi-janvier et ils sont déjà en mode festif.