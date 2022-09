RRR : Cette chaîne hollywoodienne se penche sur le film le plus réussi de SS Rajamouli et demande : “Quel genre de bromance est-ce ?”

RRR de SS Rajamouli a été un énorme succès, mais certaines personnes ont exprimé leur mécontentement face au film. Et la dernière à nous rejoindre est cette chaîne hollywoodienne. Le présentateur de Pitch Meeting, Ryan George, s’intéresse au film et l’appelle, qu’est-ce que c’est que la bromance? Dans la vidéo, vous pouvez voir Ryan prendre des photos du film et exprimer qu’il n’y a aucune logique dans le film et s’intéresser aux actions des acteurs Jr NTR et Ram Charan. La vidéo devient virale en ce moment et nous sommes sûrs que les fans de RRR ne favoriseront pas la prise de Ryan George sur le film.

Plus tôt, Honest Trailer s’était moqué du drame épique de Rajamouli et avait fouillé les scènes d’action du film qui étaient incroyables et difficiles à accepter, ils ont même dit que si on ne met pas de logique, le film est divertissant. Eh bien, non seulement Hollywood, mais même le son oscarisé Rasool Pookutty a critiqué le film et l’a qualifié de “gay” ; histoire d’amour. Il a même appelé Alia Bhatt un accessoire dans le film qui a fait une apparition dans le film où elle joue le rôle de Sita, l’intérêt amoureux de Ram. Il y a eu des rapports selon lesquels Alia Bhatt n’était pas satisfaite du résultat de RRR, mais plus tard, elle a refusé toutes les rumeurs.

En parlant de RRR, il a rapporté environ 1000 crores au box-office à travers le monde. Le film est salué comme le film le plus réussi de SS Rajamouli et RRR Jr NTR et Ran Charan sont devenus un supra du jour au lendemain. RRR est basé sur l’histoire d’action de l’Inde luttant pour la liberté du Raj britannique, mais le scénario était de savoir comment le personnage de Jr NTR, Bheema, réduit la petite fille Malli enlevée par le Raj britannique pour leur divertissement alors qu’ils la trouvent talentueuse. l’acteur Ram Charan et Jr NTRR ont respectivement fait un travail remarquable et nous sommes sûrs que cette négativité du film ne les affecte pas du tout.