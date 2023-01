RRR aux Oscars 2023: la star de Pathaan Shah Rukh Khan et les plaisanteries de Ram Charan sur la victoire à l’Académie vous feront sourire

C’était un grand jour aujourd’hui. La bande-annonce de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham vedette Pathan a été dévoilé par les créateurs. Il a reçu une réponse folle du public car les SRKians étaient plus qu’heureux de revoir leur idole en action. Le film sortira en plusieurs langues. La star de RRR, Ram Charan, a partagé la version Telugu de la bande-annonce de Pathaan sur son compte Twitter. Et Shah Rukh Khan n’a pas hésité à le remercier.

Entertainment News: Les plaisanteries de Shah Rukh Khan et Ram Charan l’emportent sur tous

Ram Charan a envoyé ses meilleurs vœux à Shah Rukh Khan pour le lancement de la bande-annonce de Pathaan et en réponse, Shah Rukh Khan l’a appelé la «méga star du pouvoir». King Khan a également commenté la nomination de RRR aux Oscars 2023 et a demandé à Ram Charan de le laisser toucher le trophée lorsqu’ils le remporteraient. Humble comme toujours, Ram Charan, a déclaré que le prix appartient au cinéma indien. Leurs plaisanteries en ont conquis beaucoup et leurs fans partagent certaines de leurs vieilles photos ensemble jaillissant de leur lien.

Découvrez les tweets de Ram Charan et Shah Rukh Khan ci-dessous :

Bien sûr @iamsrk Monsieur! Le prix appartient au cinéma indien https://t.co/fmiqlLodq3 Ram Charan (@ToujoursRamCharan) 10 janvier 2023

Alors que Ram Charan partageait la version Telugu de la bande-annonce de Pathaan, Thalapathy Vijay en partageait la version tamoule. Shah Rukh Khan l’a également remercié et a même exprimé qu’il aimerait se retrouver bientôt avec un délicieux festin. Dans le passé, Shah Rukh Khan et Thalapathy Vijay se sont rencontrés autour d’un repas lorsque King Khan était à Chennai pour tourner son film Jawan. Leur lien semble s’être renforcé.

Merci mon ami @actorvijay Vous êtes Thalapathy pour cette humble raison, rencontrons-nous bientôt pour un délicieux festin. Mikka Nandri Nanba ! Idhanala Dhaan Neenga Thalapathy koodiya viraivil oru arumaiyana virunthil santhipom. Je vous aime Shah Rukh Khan (@iamsrk) 10 janvier 2023

Parlant de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan de John Abraham, le film sort le 25 janvier 2023. C’est un film bourré d’action avec des morceaux de romance.