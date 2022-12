RRR aux Golden Globes 2023 : le film SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR remporte deux nominations ; vérifier les détails

Le hitmaker de Tollywood SS Rajamouli a récemment remporté le prix du meilleur réalisateur du New York Film Critics Circle (NYFCC) pour son film d’aventure épique RRR. La vedette de Ram Charan et Jr NTR a maintenant ajouté une autre plume à son chapeau puisqu’elle a maintenant remporté deux nominations pour les prochains Golden Globes 2023.

Situé dans les années 1920, RRR est une histoire fictive basée sur deux révolutionnaires qui se sont battus contre la domination britannique – Alluri Seetharamaraju et Komaram Bheem, interprétés respectivement par Rama Charan et Junior NTR. Le film est devenu l’un des box-offices indiens les plus rentables au monde.

En parlant de nominations, RRR a décroché une nomination pour le meilleur film – langue non anglaise et la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu. La poignée Twitter officielle du film RRR a partagé la mise à jour avec ses fans et toute l’équipe a maintenant croisé les doigts, espérant la grande victoire aux Golden Globes 2023.

Nous sommes très reconnaissants de partager cela #RRRMovie a atteint les nominations de #Globes dorés pour le ???? ??????? – ???-??????? ????????? & la ???? ????????? ????. ?????????? pic.twitter.com/SNJ09sMlPI Film RRR (@RRRMovie) 12 décembre 2022

Alia Bhatt, qui a joué un rôle central dans RRR, s’est rendue sur Instagram pour partager l’annonce et a laissé plusieurs émojis cardiaques dans sa section d’histoires. SS Karthikeya a également retweeté le tweet d’annonce des Golden Globes Awards et placé ses espoirs sur RRR pour les Oscars.

RRR est sorti dans le monde entier en hindi, tamoul, télougou et malayalam simultanément au début de cette année. Le film a reçu un énorme accueil dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Japon. Il s’agit du premier projet de Rajamouli après le blockbuster de 2017 Baahubali 2 : The Conclusion et Baahubali : The Beginning.

De nombreux sympathisants du réalisateur espèrent qu’il écrira l’histoire en remportant le prix du film le plus prestigieux au monde. RRR a été soumis pour examen dans diverses catégories pour les Oscars l’année prochaine.