RRR aux Golden Globes 2023 : Jr NTR, Ram Charan se font assaillir au théâtre de Los Angeles ; un océan de fans afflue pour prendre des selfies [WATCH VIDEO]

Le film du SS Rajamouli RRR atteint les plus hauts sommets du succès. Le film mettant en vedette Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhattet Ajay Devgn a remporté plusieurs prix internationaux. Il est également allé aux Golden Globes 2023. Il a reçu deux nominations dans les catégories de la meilleure image non anglaise et de la meilleure chanson originale du film. Les stars du film font le tour du monde et elles sont actuellement à Los Angeles pour assister aux 80e Golden Globes. Les images et les vidéos qui arrivent montrent que Jr NTR et Ram Charan ont été assaillis dans les théâtres.

Une vidéo montre un océan de fans se rassemblant autour de Jr NTR et Ram Charan pour obtenir des selfies cliqués. Beaucoup voulaient même leurs autographes. Décidément, l’engouement pour ces deux stars et RRR est inimaginable. Ram Charan et Jr NTR ont amené le cinéma indien à un nouveau niveau de succès au niveau mondial. Tout le monde croise maintenant les doigts et espère que le film remportera des Golden Globes.

Découvrez la vidéo de Jr NTR ci-dessous :

Découvrez la vidéo de Ram Charan ci-dessous :

Voici une photo de Ram Charan avec ses fans.

Pendant ce temps, une autre vidéo de Jr NTR est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il est en conversation avec le SS Rajamouli. Son accent américain a attiré l’attention de tous. Certains s’en moquent tandis que d’autres soutiennent Jr NTR. Un commentaire sur la vidéo disait : “Vous aimez tous cet accent ? Il parle si bien que j’adore l’écouter, j’adore son sens de l’humour mais cet accent est tellement rebutant. J’aimerais que quelqu’un lui dise de parler comme il le faisait à l’origine.” L’engouement est tel que des camions et des panneaux d’affichage à LED ont été installés à Beverly Hills.