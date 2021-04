C’est ici et ça fait à nouveau partie de nos routines! C’est la Ligue indienne T20 et quel début de tournoi cela a déjà été. Pour marquer la fin de la première semaine, ce sera le Rajasthan face à Delhi dans le match numéro 7 de la Ligue indienne T20. Alors que le Rajasthan était sur le point de gagner contre le Punjab lors de son match d’ouverture, Delhi a été impitoyable contre Chennai lors de sa première rencontre cette saison et a remporté une victoire dominante. Si c’est quelque chose à dire, cela pourrait être un autre run-fest avec les deux équipes en superbe forme de bâton. Ce ne sera pas une surprise alors si la meilleure équipe de bowling est capable de décrocher les deux points.

Détails du match

Date: 15 avril 2021

Heure: 19h30 (IST)

Lieu: Stade Wankhede, Mumbai

Bulletin météorologique

Température: 32C

Probabilité de pluie: 0%

Humidité: 53%

Rapport de pitch

Pitch au bâton: 65%

Terrain de bowling: 35%

Pace Bowling: 60%

Quilles tournantes: 40%

Analyse:

Prithvi Shaw a été dans une forme époustouflante récemment et est un choix définitif sur sa Fantasy Team pour ce match. De plus, Shikhar Dhawan ne doit pas non plus être ignoré étant donné la façon dont il a joué lors du dernier match et un but pour consolider sa place dans l’équipe nationale T20I devant lui. Parmi les gardiens de guichet, Sanju Samson et Rishabh Pant valent la peine d’être inclus. Samson a marqué les cent premiers du tournoi et est une option sûre derrière les guichets. Pant n’avait pas grand-chose à faire lors du dernier match, mais c’était une saison de rêve pour lui et qui voudrait s’y opposer à ce stade. Cependant, Jos Buttler peut également être une excellente option et si l’on peut l’inclure avec le nombre de crédits donné, ce serait un énorme coup de pouce.

Parmi les polyvalents, Chris Morris et Marcus Stoinis sont des ajouts utilitaires. Rahul Tewatia et Shivam Dube pourraient être les choix qui changent la donne car, dans un concours de stars, ils seraient les moins susceptibles de remporter la majorité des astuces fantastiques. Cependant, le jour même, ils peuvent changer la donne avec moins de crédits. Dans les quilleurs, Chetan Sakaria et Avesh Khan à 8,5 et 8 crédits, respectivement, peuvent être de très bonnes inclusions, si l’on n’a pas trop envie d’ajouter Kagiso Rabada, R Ashwin ou Amit Mishra.

Jeu probable XI:

Rajasthan

Manan Vohra, Sanju Samson (c et sem), Jos Buttler, Riyan Parag, David Miller, Shivam Dube, Rahul Tewatia, Chris Morris, Shreyas Gopal, Chetan Sakariya, Mustafizur Rahman

Delhi

Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, Pantalon Rishabh (c & wk), Marcus Stoinis, Shimron Hetmyer, Chris Woakes, Ravichandran Ashwin, Tom Curran / Kagiso Rabada, Amit Mishra, Avesh Khan

