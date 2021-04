RR vs DC IPL 2021 jouant XI, prévisions météorologiques, rapport de pitch, face à face, lancer, équipes: Le septième match de la 14e édition en cours de la Premier League indienne (IPL) verra une rencontre passionnante entre les Capitals de Delhi et les Royals du Rajasthan au stade Wankhede de Mumbai le 15 avril mercredi. DC participera au concours après une victoire éclatante lors du premier match de l’IPL 2021 contre les Chennai Super Kings par sept guichets. Rajasthan Royals, d’autre part, aura hâte de se racheter après une course décevante contre les Punjab Kings.

Prévisions météo RR vs DC

Il est peu probable que la météo perturbe le match entre les capitales de Delhi et les Rajasthan Royals à Mumbai car il n’y a aucun signe de pluie. Tout comme les matchs précédents disputés au stade, le temps devrait être chaud et humide avec une température maximale de 34 ° C et une température minimale de 27 ° C.

RR vs DC 2021, Détails de la diffusion en direct IPL

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les passionnés de cricket qui souhaitent regarder le match en ligne peuvent le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

RR vs DC Rapport de pitch

Le terrain du stade Wankhede à Mumbai est un paradis pour les frappeurs avec de nombreuses pistes en réserve pour les artisans. La bataille entre DC et RR sera intéressante de cet aspect car les deux équipes ont un certain nombre de superstars au bâton, notamment Rishabh Pant et Sanju Samson.

RR vs DC face à face

Face-à-face général: (22 matchs – DC 11 | RR 11)

Les deux équipes se sont rencontrées 22 fois dans l’IPL, les Capitals de Delhi et les Royals du Rajasthan ayant remporté 11 rencontres chacun. En IPL 2020, Delhi Capitals a remporté les deux matches.

RR vs DC: (5 derniers matchs)

DC a gagné par 13 points

DC a gagné par 46 points

DC a gagné par 5 guichets

DC a gagné par 6 guichets

DC a gagné par 4 courses (méthode D / L)

Pronostics DC vs RR Dream11 Team

Capitaine: Sanju Samson

Vice capitaine: Prithvi Shaw

Gardien de guichet: Pantalon Rishabh

Les batteurs: Shikhar Dhawan, Jos Buttler, Shimron Hetmyer

Polyvalent: Chris Morris, Marcus Stoinis

Quilleurs: Kagiso Rabada, Chris Woakes, Chetan Sakariya, R Ashwin

Onze de jeu probables RR vs DC

Delhi: 1 Prithvi Shaw, 2 Shikhar Dhawan, 3 Ajinkya Rahane, 4 Rishabh Pant, 5 Marcus Stoinis, 6 Shimron Hetmyer, 7 R Ashwin, 8 Amit Mishra, 9 Kagiso Rabada, 10 Anrich Nortje / Chris Woakes, 11 Avesh Khan

Rajasthan: Jos Buttler, 2 Manan Vohra, 3 Sanju Samson, 4 Liam Livingstone, 5 Shivam Dube, 6 Riyan Parag, 7 Chris Morris, 8 Rahul Tewatia, 9 Shreyas Gopal, 10 Chetan Sakariya, 11 Andrew Tye

