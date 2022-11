Rozlyn Khan s’ouvre sur la lutte contre le cancer, dit qu’il faut “du courage pour travailler avec un modèle chauve”

L’acteur-mannequin Rozlyn Khan a reçu un diagnostic de cancer. Selon le rapport d’ANI, vendredi, Rozlyn s’est rendue sur Instagram et a informé ses fans, ses abonnés et ses collègues de travail qu’elle subirait une chimiothérapie pendant les sept prochains mois.

Partageant une photo de l’hôpital, Khan a déclaré : “Cancer… Mushkil logon ki zindagi Aasaan nahi hoti ye kahin pada tha… mais maintenant je sais que c’est pour les gens comme moi… Dieu donne les batailles les plus dures à ses plus forts soldats … Cela peut être un chapitre de ma vie, garder la foi et l’espoir … Chaque revers me rend fort … cela le sera aussi … J’ai des gens adorables qui prient pour moi … jo hota hai achchey ke liye hota hai aur wo achcha mein hoon.”

Voici le message de Rozlyn







Rozlyn a déclaré qu’elle avait ressenti des symptômes tels que “une douleur intense au cou et au dos”. “Il n’y avait aucun signe sauf une douleur intense dans le cou et le dos et je l’ai confondue avec une douleur de gymnastique et un stress dans le dos… de toute façon détecté tôt. Chères marques, je serai disponible pour que vous puissiez tirer avec moi la 2ème semaine de chaque mois car je vais devoir suivre une chimiothérapie pendant 7 mois à venir et j’ai besoin d’une semaine de repos après chaque chimiothérapie. il faut du courage pour travailler avec un modèle chauve… mais maintenant je vivrai un jour à la fois… #onedayatatime #cancer #cancer #kokilabenambani #chauve #nohair”, a-t-elle conclu.

Après avoir pris connaissance de la santé de Rozlyn, les fans et les membres de l’industrie du cinéma et de la télévision sont intervenus dans la section des commentaires et ont exprimé leur inquiétude. “, a écrit un autre. KRK a écrit : “Hé, tout ira bien bientôt.” L’un de ses fans a écrit : “Tout ira bien. Dieu teste les gens forts et les soutient ensuite dans les moments difficiles.” Un autre internaute a écrit : “Je suis choqué de voir à quel point tu es en bonne santé, mais je sais que tu es très fort. Guéris bientôt.” Rozlyn a été vue pour la dernière fois dans la chanson Aa Bhi Jaa de Sameer Anjaan, face à Rajniesh Duggal.