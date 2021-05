Royole dévoile des écrans micro-LED extensibles qui peuvent être façonnés en globes ou en dômes

Vous n’entendez pas grand-chose à côté d’eux, mais Royole a dévoilé le premier téléphone pliable au monde et travaille maintenant sur une autre technologie: les écrans extensibles. Ceux-ci sont basés sur une technologie micro-LED construite sur un circuit élastique et extensible. Pourquoi voudriez-vous même un écran extensible?

D’une part, ceux-ci peuvent être étirés en différentes formes, créant des affichages sphériques et en forme de dôme. C’est comme ces écrans incurvés que vous voyez sur les téléviseurs, les moniteurs et les téléphones, sauf avec une courbe sur deux axes.

Royole voit des applications dans les domaines de la santé et du fitness, du sport et de la mode ainsi que du transport. Les écrans extensibles peuvent être moulés pour épouser la forme du corps humain ou créer un globe interactif.

Voici quelques détails sur le nouveau type de panneau d’affichage. Ils peuvent être étirés à 130% et pliés à 40 °. Ils peuvent également être transparents, laissant passer 70% de la lumière (bien plus que les panneaux OLED transparents, par exemple le téléviseur transparent de LG ne laisse passer que 40% de la lumière). Les conceptions actuelles peuvent avoir des densités de pixels allant jusqu’à 120 ppp, ce qui est comparable à un ordinateur portable typique.

Ci-dessous, vous pouvez voir un panneau de 2,7 pouces 96 x 60 pixels qui a été conçu pour prouver que la technologie fonctionne:







Un écran extensible de 2,7 po (96 x 60 px) à preuve de concept • Il est également transparent

Et voici l’élasticité en action:

Fidèles à leur nom, les micro-LED sont plus petites que les OLED, ce qui permet un plus grand écart entre les pixels individuels. Cela signifie plus de place pour le matériau extensible entre les pixels (et plus de place pour la lumière).

Royole pense que cette technologie extensible peut être appliquée aux processus de fabrication des écrans pliables fabriqués aujourd’hui, ce qui aidera à augmenter rapidement la capacité de production.

