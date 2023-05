Royce Lewis des Twins, sur le point de revenir à l’action MLB, a géré la récupération du LCA avec aplomb

ST. PAUL, Minnesota – En six ans ensemble, les Twins ont été régulièrement étonnés par la nature imperturbable dont Royce Lewis fait souvent preuve face à des circonstances difficiles. Quelle que soit la difficulté d’une situation, quelle que soit la taille de l’obstacle, le premier choix du repêchage de 2017 affiche rarement autre chose qu’une attitude optimiste et positive.

Pourtant, même s’il s’épanouit à nouveau, Lewis ne peut pas passer sous silence ce qu’il a enduré en juin dernier dans les jours qui ont suivi sa deuxième intervention chirurgicale pour réparer un ligament croisé antérieur déchiré.

Lewis se souvient en détail des larmes, de la douleur et des doutes associés à sa deuxième opération de fin de saison. Il considère la procédure du 21 juin et ses conséquences comme une semaine de l’enfer d’une équipe de football.

Mais maintenant qu’il est complètement rétabli, Lewis, qui devrait être activé par les Twins pour le match de lundi à Houston à l’occasion du premier anniversaire du jour où il s’est déchiré le ligament croisé antérieur, se sent sans surprise plus fort.

« C’était comme il y a littéralement deux semaines », a-t-il déclaré. « J’étais sur le canapé et je souffrais encore, je pleurais parce que mon genou me faisait très mal et je ne savais pas quoi faire après l’opération. … Je paniquais juste et on ne sait jamais, mentalement, comment ça va se sentir. Je me sentais bien pire. J’ai pensé, ‘Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer.’ C’était la semaine où j’ai eu (la) chirurgie. Les trois jours suivants ont été l’enfer. C’était horrible. … Maintenant, je suis content de l’avoir fait.

« Il en a assez fait ! Le @Jumeaux‘ Perspective n° 2 (MLB 34) Royce Lewis élève son OPS à 1,098 avec un circuit au champ gauche pour le @StPaulSaints. pic.twitter.com/N7QI3li04i – Pipeline MLB (@MLBPipeline) 28 mai 2023

Cindy Lewis a agi en tant qu’infirmière postopératoire de son fils pour les deux chirurgies. Elle savait que la douleur et l’angoisse ressenties par Royce finiraient par s’atténuer.

Mais alors qu’il était « sur un nuage » et a demandé à manger sur le chemin du retour de l’hôpital après son opération de février 2021, la procédure de l’année dernière était différente, a-t-elle déclaré. Les chirurgies étaient distinctes, la plus récente comprenant une procédure supplémentaire destinée à renforcer son genou. Elle pense qu’un autre facteur, plus lourd, était que son fils envisageait le long chemin à parcourir.

« Cette fois après l’opération, il était en larmes », a déclaré Cindy Lewis. « C’était la chose la plus difficile, en tant que mère, de voir votre enfant à tout âge souffrir autant.

« Et je pense aussi au tourment de savoir ce qui l’attendait, une autre année de cure de désintoxication, je pense que c’était juste global. C’était atroce.

Les Twins connaissaient le haut niveau de caractère que Lewis possédait après une recherche exhaustive pour déterminer qui ils sélectionneraient en premier au classement général en 2017. Puis l’année dernière, Lewis leur a offert un aperçu de la façon dont son sens aigu du baseball et ses compétences se sont traduits au niveau des ligues majeures, mettant en vedette dans une brève apparition de 12 matchs après une mise à pied de plus de deux ans – d’abord, en raison de la pandémie de COVID-19, puis en raison de la première déchirure du LCA – du baseball compétitif.

Lorsque Lewis s’est écrasé contre le mur de Target Field il y a un an et s’est déchiré le ligament croisé antérieur pour la deuxième fois, les Twins ont décidé de prolonger sa cure de désintoxication aussi longtemps que nécessaire car ils aimeraient qu’il joue ici avec succès pendant la prochaine décennie. Le fait que Lewis ait souffert comme il l’a fait en post-opératoire n’a fait que convaincre l’équipe qu’une voie délibérée était la bonne.

Maintenant qu’il est de retour, il est difficile de douter du processus. Électrique est peut-être la meilleure façon de décrire la performance depuis que Lewis est officiellement revenu à l’action il y a 18 jours. En 10 matchs, Lewis frappe .333/.395/.692 avec quatre circuits, 11 points produits, 10 points et quatre buts volés en cinq essais.

« La première fois qu’un jeune joueur subit une intervention chirurgicale, il y a une réalité un peu inconnue et naïve à ce qui l’attend », a déclaré le président des opérations de baseball des Twins, Derek Falvey. « Ce qui était si douloureux ici pour Royce, c’est qu’il savait que le chemin à parcourir allait être un défi. … Cela a été un long terme.

Pendant toute l’intersaison, Lewis a essayé de convaincre les Twins qu’il serait prêt pour l’entraînement de printemps, même s’il n’était sorti que de sept mois de chirurgie. S’il s’était agi de la première intervention chirurgicale et non de la seconde, Lewis pense que l’équipe aurait pu être plus indulgente.

Au début de son rétablissement, Lewis s’est senti positif quant à ses progrès. Mais les efforts pour convaincre le club n’ont pas été amusés.

« J’avais l’impression d’être venu à l’entraînement printanier prêt à jouer une saison complète si l’occasion se présentait », a déclaré Lewis. « Parce que c’était (le) deuxième, ils voulaient être plus prudents, écouter davantage les médecins et simplement suivre les instructions, ce qui est toujours difficile en tant que concurrent. »

Lewis se souvient du moment où tous les doutes sur la viabilité de son genou ont été effacés de son esprit.

Ce n’était pas la base volée à Double-A Frisco le 11 mai lors de son premier match de la saison. Ce n’était pas non plus son vol d’un autre sac deux jours plus tard. Même le coup de circuit qu’il a couru le 16 mai lors de son premier match au Triple A n’a pas informé Royce Lewis qu’il était officiellement prêt.

Le moment s’est produit lors d’un entraînement printanier prolongé à la mi-avril.

«J’ai couru les bases et je courais très vite. … J’étais comme, ‘Oh, ouais, je suis de retour’ », a déclaré Lewis.

Royce Lewis présente du contenu🔥 Belle fin de manche en double jeu pour nous sortir d’un bourrage hier soir👏 Il l’a également fait avec la batte allant 2-4 avec un 2B et 2 points produits. pic.twitter.com/JD35QJREZX — Développement des joueurs jumeaux (@TwinsPlayerDev) 25 mai 2023

Les jours d’entraînement printanier prolongé sont similaires à ceux des joueurs lors d’un entraînement printanier régulier, sauf qu’il y a beaucoup moins de joueurs, que la plupart sont en rééducation et que peu d’athlètes sont synchronisés. L’expérience peut être isolante.

Heureusement pour Lewis, Jorge Polanco et Alex Kirilloff étaient sur des délais similaires. Longtemps après que les grands ligueurs et tous les affiliés des ligues mineures aient quitté le complexe de l’équipe à Fort Myers, en Floride, le trio est resté derrière et a travaillé avec diligence.

« Je me souviens juste que (Polo) a dit: » Sommes-nous sûrs que c’est une cure de désintoxication parce que c’est beaucoup plus difficile que pendant la saison « », a déclaré Lewis en riant. « Nous faisons beaucoup plus. … Ils vous écrasent. Comme, il n’y a pas de jeu à jouer. Donc, c’est comme, ‘Nous devons nous assurer que vous pouvez tout faire une fois que vous êtes dans le jeu.’ Et donc ils vous poussent à aimer 150% jusqu’à ce que lorsque vous jouez à 100% des jeux, cela rend les choses tellement plus faciles.

« C’était définitivement mieux d’avoir ces deux gars là-bas », a déclaré Kirilloff.

Lewis, Polanco et Kirilloff se sont poussés tous les jours. Ils se sont étirés, ont couru, ont pris l’intérieur du terrain, ont travaillé sur des exercices de course de base et ont passé des heures ensemble dans la cage.

« Nous avons fait beaucoup de travail là-bas », a déclaré Polanco. « Nous savons que nous devons faire mieux, surtout dans la salle d’entraînement, pour nous préparer pour la saison. Nous avons fait tout le travail et dès que nous nous sommes sentis vraiment bien, nous l’avons simplement emmené sur le terrain et avons beaucoup travaillé dans les cages.

La charge de travail supplémentaire de Lewis faisait partie d’un plan conçu par l’entraîneur sportif des Twins Nick Paparesta en collaboration avec les médecins de l’équipe et le chirurgien de Lewis, le Dr Steven Singleton. Non seulement les Twins voulaient s’assurer que chaque muscle de la zone était suffisamment fort pour supporter son ACL réparé deux fois, mais ils voulaient également que le jeu de Lewis soit prêt lorsqu’il reviendrait à l’action.

Des plans similaires ont été conçus pour Polanco, qui a soigné un genou gauche meurtri, et Kirilloff, qui avait un poignet gauche réparé chirurgicalement.

Le groupe s’est entraîné ensemble et a finalement commencé à jouer à des jeux d’entraînement printaniers prolongés. Alors que dans un jeu normal, un joueur accumule trois à cinq apparitions au marbre, certains jours, Lewis frappe jusqu’à sept fois dans un environnement plus contrôlé. Il a également commencé à développer lentement son corps en jouant trois manches sur le terrain à la fois tous les deux jours pour augmenter son endurance.

Au moment où Lewis a quitté Fort Myers pour Double-A Wichita plus tôt ce mois-ci, il était physiquement et mentalement prêt.

Alors que Lewis a été choqué en apprenant la première déchirure lorsqu’il s’est présenté à l’entraînement de printemps en 2021, il a immédiatement su la deuxième fois.

La chirurgie a eu lieu 24 jours plus tard. Non seulement Singleton a réparé un LCA déchiré, mais il a également effectué une ténodèse de la bande iliotibiale, une procédure distincte pour améliorer la stabilité du genou.

« On nous a dit que cela ne ferait que rendre tout plus sûr et plus sûr structurellement », a déclaré Cindy Lewis. « Et je pense que c’est ce qui a beaucoup plus blessé Royce cette fois. »

La semaine de l’enfer a suivi peu de temps après.

« Je ne voudrais jamais que quelqu’un traverse quelque chose comme ça », a déclaré Royce Lewis. « Juste l’oppression et la sensation de douleur comme si elles ne disparaîtraient jamais. Ça a fait mal toute la semaine, une semaine et demie. Finalement, au fur et à mesure que j’ai commencé à marcher et à bouger davantage, ça s’est amélioré.

Après l’avoir aidé lors de la première opération, Cindy Lewis a pensé qu’elle avait une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Mais le deuxième tour était beaucoup plus intensif en main-d’œuvre.

Au cours de la première procédure, Lewis n’a utilisé une machine à glace que dans le cadre de son rétablissement, ainsi que des médicaments. Cette fois, le processus comprenait l’utilisation d’une machine à mouvement passif continu.

« Il attachait sa jambe et il bougeait manuellement sa jambe dans une certaine mesure », a déclaré Cindy Lewis. « Le médecin changeait de diplôme tous les jours. Je faisais de la glace. Et nous lui avons fait superposer la machine à glace et la machine à mouvement. Toutes les heures, nous tournions. C’était sans arrêt. Il avait un horaire pour ses médicaments. Je veux dire, c’était un travail à plein temps pour moi. Et bien sûr, j’ai adoré pouvoir aller m’occuper de lui. Mais c’était dur. »

Ce qui a rendu tout plus difficile, c’est la froide et dure réalité que Lewis allait manquer une troisième année consécutive. Combiné à la douleur physique qu’il ressentait, Lewis s’est retrouvé au point le plus bas de sa carrière, a-t-il déclaré.

« Il y a l’aspect physique, qui est évidemment difficile pour n’importe quel joueur, mais j’entends que le travail mental est la partie la plus difficile », a déclaré Falvey. «Royce faisait à nouveau face à cette mouture mentale et mon cœur me faisait mal pour lui autour de cette partie. Mais il a fait un travail formidable en restant positif à travers cela. Il était toujours désireux d’aller de l’avant. Il l’a si bien navigué.

Un aspect que Lewis pensait avoir joué en sa faveur est de savoir à quoi s’attendre parce qu’il s’était désintoxiqué l’année précédente. Il pensait que cela conduisait à un processus plus propre la deuxième fois.

« Je savais juste ce qui était bien et ce qui ne fonctionnait pas », a déclaré Lewis. «Nous avons pu supprimer ce genre de choses et être simplement plus efficaces. Et j’ai l’impression que c’est pour ça que j’étais en avance sur le calendrier.

Pour autant de douleur qu’elle a causé, Cindy Lewis pense que la machine à mouvement a directement contribué à une rééducation plus rapide. Chaque fois qu’ils visitaient Singleton pour un suivi, le chirurgien les informait que Royce était en avance sur le calendrier.

Maintenant, Lewis ne pense plus à son genou. La joie qu’il éprouve depuis son retour à l’action est palpable. Les jumeaux ne sont pas du tout surpris. Sa mère non plus.

« Parfois, je pense que pour beaucoup d’athlètes, ils doivent traverser une certaine adversité pour pouvoir rattraper leur rythme et leur force pour continuer », a déclaré Cindy Lewis. «Ils ne savent jamais, pas les échecs, mais ils n’ont jamais été arrêtés là où vous êtes mis à l’écart.

« (Royce a) toujours eu la passion. Il n’avait pas besoin de tout cela (motivation). Mais je pense aussi que cela l’a encore amélioré à un niveau encore plus élevé.

De nouveau en bonne santé, Lewis se concentre sur l’amélioration de ses compétences. Il pense que la force retrouvée entraînera une vitesse de sortie accrue lors de la frappe. Il se concentre également sur le jeu de jambes, le travail des gants et tout ce qui vient avec le fait de jouer au troisième but et à l’arrêt-court (il ne jouera pas au champ extérieur cette saison).

En ce moment, c’est plus facile que ça ne l’a jamais été.

« Honnêtement, quand je joue bien, que ce soit en défense ou en attaque, cela dépend de ce que je ressens émotionnellement », a déclaré Lewis. « Je suis si heureux d’être de retour sur le terrain et de jouer le jeu que j’aime et que j’ai manqué au cours des trois dernières années. … Je vais juste là-bas et je suis moi.

(Photo des débuts de Lewis en 2022 : Brace Hemmelgarn / Minnesota Twins / Getty Images)