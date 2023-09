Royce Lewis des Twins accomplit enfin son destin – de façon grandiose

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

CINCINNATI — Lorsqu’une organisation de la MLB sélectionne un joueur n°1 au classement général, des visions dudit joueur devenant une pierre angulaire apparaissent immédiatement alors que la franchise rêve de jours meilleurs que ceux passés à accumuler les défaites en route vers ce premier choix. Six ans après avoir entendu son nom prononcé en premier lors du repêchage de 2017, Royce Lewis concrétise enfin cet espoir d’une équipe des Twins sur le point de remporter la Ligue américaine centrale.

La destination imaginée – Lewis en vedette pour un club de première place à destination d’octobre – aurait pu être l’attente depuis le début. Mais le parcours a été tout sauf ordinaire pour la recrue de 24 ans.

Au cours de ses premières années dans le ballon professionnel, Lewis suivait comme beaucoup de choix de premier tour de premier plan à la sortie du lycée. Il a mis du temps à s’adapter et à réussir à chaque niveau des mineurs, atteignant finalement le Double-A peu de temps après son 20e anniversaire. Il a terminé 2019 sur une bonne note, en tant que MVP de la très prometteuse Arizona Fall League, et a porté un élan significatif jusqu’à l’hiver en tant que l’un des meilleurs espoirs du baseball. Puis, avec l’annulation de la saison 2020 des ligues mineures en raison de la pandémie, la progression de Lewis vers les majors a été suspendue.

Prêt et impatient de reprendre son développement lors de l’entraînement du printemps 2021, la trajectoire de Lewis a pris un autre tournant lorsqu’il a subi une déchirure du LCA fin février, le mettant sur le plateau pendant toute la durée de ce qui aurait pu être sa première saison. De retour en action pour commencer 2022, il n’a fallu que 24 matchs de ligue mineure avant de recevoir cette convocation très attendue, bien que l’excitation de son arrivée ait été interrompue lorsque l’impensable s’est produit : une autre déchirure du LCA dans le même genou droit.

Deux ans, deux opérations chirurgicales de fin de saison – juste au moment où sa carrière dans la grande ligue était censée démarrer.

Car aussi excitant que son talent sur le terrain ait toujours été, c’est son attitude positive et implacable envers le retour de la même blessure dévastatrice. deux fois Cela a particulièrement impressionné ceux de l’organisation Twins et de ses environs par Lewis. Le fait qu’il ait pu surmonter le malheur et le timing de ses blessures était un exploit en soi, et qui continue de jouer un rôle important alors qu’il s’impose comme un incontournable de l’alignement de tous les jours.

« Juste pouvoir grandir et m’amuser avec mes coéquipiers, ça a été génial », a déclaré Lewis à FOX Sports. « C’est vraiment tout ce que j’attendais avec impatience toute ma vie. Et maintenant, je suis dans une bonne position pour continuer dans cette voie. »

Même avec les retards liés aux blessures, l’arrivée de Lewis et son impact immédiat n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment pour un club de balle enterrant les bagages de deux saisons consécutives décevantes. À quatre ans d’un titre de division alimenté par un record de la MLB de 307 balles longues, le succès des Twins 2023 repose sur un départ stellaire. Ils ont encore réussi leur juste part de circuits – leurs 217 longs ballons sont à égalité au quatrième rang dans les tournois majeurs – mais la production de points ne s’est pas déroulée comme beaucoup l’avaient imaginé en mars.

Les blessures et les sous-performances des visages présumés de la franchise en attaque – Carlos Correa et Byron Buxton – ont nécessité une production accrue de plusieurs recrues de haut en bas de l’alignement. Lewis a été à l’avant-garde de ces efforts, surtout en seconde période.

Royce Lewis frappe un circuit en solo pour placer les Twins sur le tableau contre les Reds

Une blessure oblique a remis Lewis sur le plateau début juillet, cinq semaines seulement après son retour triomphal de sa deuxième déchirure du LCA fin mai. Mais au cours des cinq semaines qui ont suivi son retour dans l’alignement le mois dernier, il n’a pas seulement été le meilleur frappeur des Twins, il a également été parmi les meilleurs du baseball.

Depuis le 15 août, les 11 circuits de Lewis, 172 wRC+ et 1,6 fWAR se classer dans le top 10 de tous les frappeurs qualifiés, tandis que ses 37 points produits mènent les majors. Bien sûr, 16 de ces 37 points effectués se sont déroulés sur seulement quatre swings. Vendredi dernier, Lewis a frappé son quatrième Grand Chelem de la saison, et ce, dans un délai record de 18 matchs.

Même si un seul des 41 circuits de Lewis chez les mineurs était un grand chelem… à juste titre pour son 19ème anniversaire – il avait déjà fait allusion à un tel talent pour le drame lorsqu’il a lancé un grand chelem l’année dernière pour son premier circuit en carrière, quelques semaines seulement avant sa deuxième déchirure du LCA.

Mais quatre grands chelems en trois semaines ? Le même numéro que Joey Votto toute la carrière de, ou deux fois plus que Derek Jeter et Pete Rose sur un total de plus de 6 300 matchs et plus de 7 700 coups sûrs ? C’est tout simplement absurde.

Les tournois du Grand Chelem sont tout autant un scénario au bon endroit et au bon moment que n’importe quel autre scénario au baseball – certains des plus grands frappeurs du jeu, comme Freddie Freeman et Juan Soto, sont passés sans grand chelem. pendant une période incroyablement longue pour démarrer leur carrière. Néanmoins, Lewis a démontré une capacité étrange à capitaliser sur de telles situations. Il est enthousiasmé par les opportunités sur les bases, même s’il insiste sur le fait qu’il essaie simplement de faire le travail du mieux qu’il peut et d’aider l’équipe à gagner.

En même temps, il sait aussi qu’il y a des choses pires à connaître que d’être le gamin qui ne frappe que les tournois du Grand Chelem. C’est une assez bonne marque.

Défensivement, Lewis s’installe au troisième but après quelques répétitions occasionnelles sur le terrain gauche et central au cours des dernières saisons. Il a joué exclusivement à l’arrêt-court pendant les trois premières années de sa carrière professionnelle et y a même passé son premier mois dans les ligues majeures alors que Correa était sur la liste des blessés. Bien que les qualités athlétiques d’élite de Lewis lui permettent de jouer n’importe où sur le terrain, le fait de poster régulièrement au troisième but l’a aidé à s’adapter aux subtilités du poste.

« C’est le même jeu, c’est juste très rapide », a déclaré Lewis. « Il faut s’habituer à la vitesse du jeu, au tempo. C’est semblable au jeu court. Ce à quoi il faut encore plus s’adapter, c’est le rythme du jeu, comme si tout le monde courait vite. Surtout quand vous jouez profondément en troisième. C’est un lancer plus loin, donc tu dois vraiment t’en débarrasser rapidement. »

Cette horloge interne s’est avérée cruciale contre les Reds lundi, lorsque sa compatriote Elly De La Cruz a passé la troisième place devant Lewis. a débouché un lancer puissant attraper de peu l’homme le plus rapide du baseball pour terminer la manche.

Au marbre, Lewis a adopté la préparation nécessaire pour réussir au plus haut niveau et s’est fortement appuyé sur le personnel d’entraîneurs du Minnesota.

« Je n’ai jamais eu de véritable plan chez les mineurs », a admis Lewis. « C’était juste : ‘Qu’est-ce qu’il lance ?' »

Cette approche était en grande partie une réponse à la nature inhérente des ligues mineures. Aux yeux de Lewis, les rapports de dépistage sur les armes auxquelles il était régulièrement confronté chez les mineurs étaient plus difficiles à utiliser lorsque les joueurs se concentrent toujours sur le développement plutôt que sur leurs forces pour maximiser leurs chances de gagner au quotidien. Par exemple, un lanceur qui lance une balle rapide efficace en haut de la zone avec beaucoup de portée pourrait travailler à développer autre chose ce jour-là, rendant ainsi le rapport sur la qualité de sa balle rapide relativement inutile lors d’une sortie donnée.

Dans la cour des grands, cependant, il a appris à faire confiance aux informations organisées et communiquées par les entraîneurs David Popkins et Derek Shomon, ainsi que par le coordinateur de la production Danny-David Linahan.

« Nous avons un groupe vraiment spécial et ils prennent soin de nous, ils nous donnent toutes les bonnes informations », a déclaré Lewis. « Avoir un plan et avoir une bonne routine dans la cage pour être prêt à réussir au marbre. Je leur dis toujours que chaque fois que nous avons un bon plan, nous avons généralement tendance à réussir en équipe. La préparation a été la grande chose. »

À ce niveau, Lewis n’a pas à s’inquiéter de l’imprévisibilité des armes adverses dans le même sens. Les meilleurs lanceurs du monde l’attaqueront avec leur meilleur matériel, et il est de sa responsabilité d’élaborer un plan de match pour rivaliser.

« Tu fais confiance [the scouting report] », a déclaré Lewis. « Les lanceurs font ce qu’ils font et ne s’écartent pas nécessairement comme chez les mineurs. Ils font confiance à leur plan, alors comment pouvons-nous vaincre leur faiblesse ? Et puis, comment attaquent-ils notre faiblesse, n’est-ce pas ? C’est le chat et la souris. C’est toujours amusant. »

Avec Correa quittant le match de lundi à Cincinnati après réaggraver la blessure de la fasciite plantaire qu’il a dirigé toute l’année, l’importance de Lewis au milieu de l’alignement du Minnesota continue de croître alors que le club se rapproche de la division et se prépare pour octobre. (Lewis a quitté le match de mardi avec une blessure aux ischio-jambiers, mais est répertorié au jour le jour.)

Quant aux cinq grands chelems ?

« Je veux dire, je suis toujours 20 loin de A-Rod ! » Lewis a ri.

Il y a toujours plus de travail à faire.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_.