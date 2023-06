Royaume-Uni : Vodafone et Three annoncent leur intention de fusionner, créant le plus grand opérateur

Les troisième et quatrième opérateurs du Royaume-Uni en termes de part de marché ont annoncé aujourd’hui leur intention de fusionner. Nous parlons de Vodafone et Three. La société combinée dépasserait à la fois EE (l’actuel n ° 1) et O2 (le n ° 2), créant le plus grand opérateur du pays tout en réduisant la concurrence, car là où il y en avait quatre, il n’y en aura que trois.

Dans le cadre de l’accord proposé, Vodafone détiendrait 51 % de l’activité combinée et CK Hutchinson Group Telecom Holdings (le propriétaire de la marque Three) en détiendrait 49 %.

Bien sûr, comme d’habitude dans ces situations, des choses merveilleuses sont promises aux clients, afin de faire oublier à tout le monde qu’il y aura littéralement moins de concurrence sur le marché si un tel accord est conclu. « Des millions de clients de Vodafone UK et Three UK bénéficieront d’une meilleure expérience réseau avec une couverture et une fiabilité accrues sans frais supplémentaires, notamment grâce à certaines offres flexibles, sans contrat, sans augmentation de prix annuelle et à des tarifs sociaux », le communiqué de presse conjoint États.

L’entreprise combinée s’appelle provisoirement MergeCo (tellement imaginatif !), et cela devrait atteindre 99 % de la population britannique avec son réseau autonome 5G, « offrant aux clients jusqu’à six fois plus de vitesses de données moyennes d’ici 2034 ».

MergeCo investira 11 milliards de livres sterling au Royaume-Uni sur dix ans, et en mettant en place plus tôt « un réseau 5G de premier ordre » (comparé à quoi? n’est pas mentionné), « la fusion apportera jusqu’à 5 milliards de livres sterling par an de bénéfices économiques d’ici 2030 », quoi que cela signifie. Chaque école et hôpital du Royaume-Uni est promis d’avoir accès à la 5G autonome d’ici 2030, pour ce que ça vaut.

D’ici 2030 également, MergeCo offrira un accès sans fil fixe à 82 % des foyers. L’actuel PDG de Vodafone UK, Ahmed Essam, deviendra PDG de MergeCo, et l’actuel directeur financier de Three UK, Darren Purkis, assumera le rôle de directeur financier de MergeCo.

La transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année prochaine, dans l’attente des approbations réglementaires et des actionnaires, dont la première pourrait faire avancer les choses de manière significative.

Source