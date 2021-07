Royaume-Uni : une escroc a volé des diamants en les échangeant contre des cailloux

Les diamants, qui comprenaient un diamant en forme de cœur de 20 carats évalué à plus de 2,2 millions de livres, devaient être placés dans un sac verrouillé et conservés dans le coffre-fort du bijoutier jusqu’au transfert du paiement. Mais lorsque le propre expert en diamants de Boodles est devenu méfiant et a ouvert le sac le lendemain, elle a trouvé sept petits cailloux.