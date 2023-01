Royaume-Uni pour fournir des réservoirs ; Des missiles russes frappent l’Ukraine

LONDRES –

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis samedi de fournir des chars et des systèmes d’artillerie à l’Ukraine, au milieu de nouvelles attaques de missiles par Moscou visant plusieurs villes ukrainiennes pour la première fois en près de deux semaines.

Cinq personnes ont été tuées et 39 blessées dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, où une frappe de missile russe a détruit une partie d’un immeuble, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko. Les photos montraient un grand vide dans le bâtiment de neuf étages.

Des infrastructures ont également été touchées dans la région ouest de Lviv et les régions d’Ivano-Frankivsk, dans la région d’Odessa sur la mer Noire et dans le nord-est de Kharkiv. Kyiv, la capitale, a également été visée.

Sunak s’est engagé à fournir des chars Challenger 2 et d’autres systèmes d’artillerie après s’être entretenu samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a indiqué le bureau du dirigeant britannique à Downing Street dans un communiqué.

Il n’a pas précisé quand les chars seraient livrés ni combien. Les médias britanniques ont rapporté que quatre chars de combat principaux Challenger 2 de l’armée britannique seraient immédiatement envoyés en Europe de l’Est, et que huit autres suivraient peu de temps après, sans citer de sources.

Zelenskyy a tweeté samedi ses remerciements à Sunak “pour les décisions qui non seulement nous renforceront sur le champ de bataille, mais enverront également le bon signal aux autres partenaires”.

L’Ukraine a cherché pendant des mois à être approvisionnée en chars plus lourds, dont les chars américains Abrams et allemands Leopard 2, mais les dirigeants occidentaux ont fait preuve de prudence.

La République tchèque et la Pologne ont fourni des chars T-72 de l’ère soviétique aux forces ukrainiennes. La Pologne s’est également déclarée prête à fournir une compagnie de chars Leopard, mais le président Andrzej Duda a souligné lors de sa récente visite dans la ville ukrainienne de Lviv que cette décision ne serait possible qu’en tant qu’élément d’une plus grande coalition internationale d’aide de chars à Kyiv.

Plus tôt ce mois-ci, la France a annoncé qu’elle enverrait des véhicules de combat blindés AMX-10 RC en Ukraine, appelés “chars légers” en français. Les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé la même semaine qu’ils enverraient respectivement pour la première fois des véhicules de combat Bradley et des véhicules blindés de transport de troupes Marder.

L’annonce de Sunak est intervenue alors que les forces russes ont tiré des missiles sur Kyiv et d’autres parties de l’Ukraine samedi lors du premier barrage majeur depuis des jours.

À Dnipro, les sauveteurs utilisaient une grue pour tenter d’évacuer les personnes coincées dans les étages supérieurs de l’immeuble, dont certaines signalaient avec les lampes de poche de leurs téléphones portables, a déclaré le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, sur Telegram. Il a également dit qu’il y avait probablement des gens sous les décombres.

Dans la région du nord-est de Kharkiv, le gouverneur Oleh Syniehubov a déclaré que deux missiles russes avaient de nouveau frappé un objet d’infrastructure samedi après-midi, à la suite d’une attaque similaire dans la matinée. Dans la ville de Kharkiv, le métro a suspendu ses opérations au milieu des attaques, selon sa chaîne Telegram. .

Une autre infrastructure a été touchée dans la région ouest de Lviv, selon le gouverneur Maksym Kozytskyi.

Des systèmes de défense aérienne ont également été activés dans d’autres régions d’Ukraine, et alors qu’une autre série de sirènes de raid aérien retentissait dans tout le pays dans l’après-midi, les responsables régionaux ont exhorté les résidents locaux à se mettre à l’abri.

Vitali Kim, gouverneur de la région sud de Mykolaïv, a laissé entendre dans un article de Telegram que certains missiles avaient été interceptés au-dessus de sa province.

Le haut commandant militaire Valeri Zaluzhny a déclaré que la Russie avait tiré samedi 33 missiles de croisière, dont 21 ont été abattus.

Plus tôt dans la journée, des explosions ont également secoué la capitale, Kyiv. Les explosions se sont produites avant le déclenchement des sirènes aériennes, ce qui est inhabituel. Il est probable que les explosions aient précédé les sirènes d’avertissement car l’attaque a été menée par des missiles balistiques, qui sont plus rapides que les missiles de croisière ou les drones.

Selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yurii Ihnat, la Russie a attaqué Kyiv avec des missiles balistiques volant du nord.

“La balistique n’est pas facile pour nous à détecter et à abattre”, a-t-il déclaré aux médias locaux. L’avertissement concernant la menace des missiles a été tardif en raison du manque de données radar et d’informations provenant d’autres sources.

Une cible d’infrastructure a été touchée lors de l’attaque au missile du matin, selon des responsables ukrainiens.

Des explosions ont été entendues dans le district de Dniprovskyi, un quartier résidentiel sur la rive gauche du Dniepr, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko. Klitschko a également déclaré que des fragments d’un missile sont tombés sur une zone non résidentielle du quartier Holosiivskyi sur la rive droite, et qu’un incendie s’est brièvement déclaré dans un bâtiment. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.

Il s’agissait de la première attaque contre la capitale ukrainienne depuis le 1er janvier.

Samedi matin, deux missiles russes ont touché Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Les frappes avec des missiles S-300 visaient “des objets énergétiques et industriels de Kharkiv et de la région (périphérique)”, a déclaré le gouverneur Syniehubov. Aucune victime n’a été signalée, mais des coupures d’électricité d’urgence dans la ville et d’autres colonies de la région étaient possibles, a déclaré le responsable.

Dans la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, où les combats sont les plus intenses, trois personnes ont été tuées samedi dans des attaques d’artillerie russe, a déclaré le maire Vitalii Barabash. Une personne est morte dans une attaque à la roquette à Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, a déclaré Reznichenko.

Les attaques font suite à des rapports contradictoires sur le sort de la ville minière de sel de Soledar, très disputée, dans l’est assiégé de l’Ukraine. La Russie prétend que ses forces ont capturé la ville, un développement qui marquerait une victoire rare pour le Kremlin après une série de revers humiliants sur le champ de bataille.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré samedi que “les batailles féroces pour Soledar se poursuivent”.

Moscou a dépeint la bataille pour la ville et la ville voisine de Bakhmut comme la clé pour capturer la région orientale du Donbass, qui comprend les régions partiellement occupées de Donetsk et de Louhansk, et comme un moyen d’écraser les meilleures forces ukrainiennes et de les empêcher de lancer des contre-attaques ailleurs.

Mais cela va dans les deux sens, car l’Ukraine affirme que sa défense acharnée des bastions de l’Est a contribué à immobiliser les forces russes. Les responsables et analystes occidentaux affirment que l’importance des deux villes est plus symbolique que stratégique.

——



Hanna Arhirova a rapporté de Kyiv, Ukraine