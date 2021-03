Royaume-Uni: les pays les plus pauvres devraient recevoir des vaccins COVAX

S’exprimant le jour où les premiers vaccins fournis par COVAX ont été administrés à des personnes en Côte d’Ivoire, Raab a déclaré: «nous comprenons l’énigme qu’ils ressentent». Cependant, il a déclaré que les pays devraient considérer les conseils des scientifiques et de l’Organisation mondiale de la santé sur les vaccins les plus sûrs.

Raab a déclaré que COVAX est «l’étalon-or du soutien international aux pays les plus vulnérables du monde. Et je pense qu’ils devraient être ambitieux pour faire vacciner leur peuple selon cet étalon-or. «

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il était « regrettable » que des adultes plus jeunes et en meilleure santé soient vaccinés contre le coronavirus dans certains pays riches, plutôt que des agents de santé à haut risque dans les pays en développement.

Lors d’une conférence de presse lundi, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les vaccinations accordées par l’effort soutenu par l’ONU COVAX avaient commencé au Ghana et en Côte d’Ivoire, mais a regretté que cela ne se soit produit que trois mois après que des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada aient publié leurs vaccins. . commencé. propres populations.

Le programme de vaccination britannique est le plus rapide d’Europe, avec plus de 20 millions de personnes à ce jour, soit près d’un tiers de la population. recevant la première de leurs deux doses. La Grande-Bretagne a également l’épidémie la plus meurtrière d’Europe, avec plus de 123 000 victimes confirmées de la pandémie.