Quatre jours après avoir scellé un accord de libre-échange avec l’Union européenne, le gouvernement britannique a averti les entreprises de se préparer aux perturbations et aux «moments cahoteux» lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur jeudi soir.

Les entreprises se bousculaient lundi pour digérer les détails et les implications de l’accord de 1240 pages scellé par l’UE et le Royaume-Uni la veille de Noël.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE il y a près d’un an, mais est resté dans l’étreinte économique de l’Union pendant une période de transition qui se termine à minuit, heure de Bruxelles – 23 heures à Londres – le 31 décembre.

L’accord, conclu après neuf mois de négociations tendues, garantira que la Grande-Bretagne et le bloc des 27 nations pourront continuer à échanger des marchandises sans tarifs ni quotas. Cela devrait aider à protéger les 660 milliards de livres (894 milliards de dollars) d’échanges annuels entre les deux parties et les centaines de milliers d’emplois qui en dépendent.

Mais la fin de l’adhésion de la Grande-Bretagne au vaste marché unique et à l’union douanière de l’UE entraînera toujours des inconvénients et de nouvelles dépenses pour les particuliers et les entreprises – de la nécessité pour les touristes d’avoir une assurance voyage aux millions de nouvelles déclarations en douane que les entreprises devront remplir. en dehors.