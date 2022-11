Royaume-Uni La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce contre le projet de vote pour l’indépendance de l’Écosse

L’Écosse et l’Angleterre sont politiquement unies depuis 1707. L’Écosse a son propre parlement et gouvernement depuis 1999 et élabore ses propres politiques en matière de santé publique, d’éducation et d’autres questions. Le gouvernement à l’échelle du Royaume-Uni à Londres contrôle des questions telles que la défense et la politique budgétaire.