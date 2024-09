Royaume-Uni et Hollywood rendent hommage à l’actrice emblématique Maggie Smith

Les hommages ont afflué pour l’actrice britannique emblématique Maggie Smith après son décès vendredi à Londres à l’âge de 89 ans.

L’acteur américain Rob Lowe, qui est apparu aux côtés de Smith dans Soudain, l’été dernier (1989), a été l’une des premières à s’exprimer sur les réseaux sociaux en sa mémoire, rappelant l’actrice comme une figure formidable.

« Je suis attristé d’apprendre le décès de Dame Maggie Smith. J’ai eu l’expérience inoubliable de travailler avec elle ; partager un double-shot, c’était comme être jumelé à un lion », a-t-il déclaré dans un article sur X.

« Elle pouvait manger n’importe qui vivant, et elle le faisait souvent. Mais drôle et bonne compagnie. Et aucun imbécile n’a souffert. Nous n’en verrons jamais d’autre. Que Dieu veuille, Mme Smith ! »

Whoopi Goldberg, qui a joué aux côtés de Smith dans Loi sur les sœursa partagé une photo d’eux ensemble dans le film sur son compte Instagram et a déclaré qu’elle se sentait « chanceuse » d’avoir travaillé avec l’actrice.

En provenance du Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer, qui était aux États-Unis pour la réunion de l’ONU à New York, suivie d’un dîner organisé par Donald Trump, a décrit Smith comme « un véritable trésor national ».

« Dame Maggie Smith nous a fait découvrir de nouveaux mondes avec les innombrables histoires qu’elle a jouées au cours de sa longue carrière », a-t-il écrit.

« Elle était appréciée de beaucoup pour son grand talent, devenant ainsi un véritable trésor national dont le travail sera chéri pour les générations à venir. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Qu’elle repose en paix.

Piers Morgan a décrit la mort de Smith comme « une perte très, très triste pour la Grande-Bretagne ».

« Magnifique actrice, magnifique dame. Aussi divertissante, pointue et pleine d’esprit hors écran qu’elle l’était en dehors », a-t-il écrit.

RIP Dame Maggie Smith.

La Bafta Academy du Royaume-Uni a également rendu hommage, rappelant les cinq Baftas décernés à Smith tout au long de sa carrière ainsi que ses récompenses honorifiques.

Bien que l’accent ait été mis sur les derniers rôles de Smith dans Harry Pottér et Abbaye du centre-villela podcasteuse américaine Christina Grace a posté avec tendresse un clip de l’actrice plus tôt dans sa carrière, qui plaira aux fans des deux côtés de l’Atlantique.

La nouvelle de la mort de Smith a également fait la une des journaux européens vendredi après-midi, avec des hommages personnels sur les réseaux sociaux.

« Sorcières, sorciers, levez vos baguettes en l’honneur de l’actrice Maggie Smith, qui vient malheureusement de nous quitter », a écrit le grand cinéma parisien du Grand Rex, qui organise par hasard une Harry Potter événement de projection marathon ce week-end.