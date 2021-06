Royaume-Uni : Des militants de Windrush demandent un changement dans le programme d’indemnisation Jamaïque Caribbean Home Office People Labour Party

Les personnes dont la vie a été déchirée lorsque le gouvernement a mis en doute à tort leur droit d’être au Royaume-Uni exigent qu’un programme conçu pour les indemniser soit retiré des mains de l’agence qui a violé leurs droits.

Une douzaine de militants ont parlé à des journalistes en dehors du ministère de l’Intérieur avant une marche prévue mercredi, affirmant que le gouvernement britannique devrait créer un nouvel organe indépendant pour administrer le programme, qui a été critiqué pour avoir avancé trop lentement pour traiter les réclamations des victimes, pour la plupart noires, de le scandale.

De nombreux résidents légaux venus des Caraïbes en Grande-Bretagne ont perdu leur maison, leur emploi et leur droit à des soins médicaux lorsqu’ils ont été ciblés par les efforts du ministère de l’Intérieur pour réprimer l’immigration illégale. L’agence est désormais responsable du programme mis en place pour dédommager la génération Windrush, du nom du navire qui a transporté les premiers migrants de l’après-guerre en provenance des Antilles.

Anthony Brown, un avocat qui a quitté la Jamaïque pour la Grande-Bretagne dans les années 1960, souhaite également que la loi soit modifiée pour garantir les droits de citoyenneté de la génération Windrush – et de leurs enfants.

« Nous voulons que le programme Windrush soit déclaré inadapté, et nous voulons qu’un nouveau programme soit mis en place, basé sur l’enregistrement et non sur la naturalisation, car le processus de naturalisation est irrationnel pour les personnes déjà britanniques », a déclaré Brown.

Le ministère de l’Intérieur reconnaît que le programme d’indemnisation a démarré lentement, mais affirme qu’il a été remanié en décembre pour fournir plus d’argent plus rapidement.

Le programme a fait des offres d’indemnisation totalisant 30 millions de livres (41,7 millions de dollars), dont 20,4 millions de livres ont été versées aux victimes, a déclaré le ministère de l’Intérieur. Cela représente moins de 3 millions de livres payés avant les changements de décembre.

Le parti travailliste d’opposition a également appelé le gouvernement à confier le contrôle du programme d’indemnisation à un nouvel organisme indépendant.

« Il s’agit d’aider à restaurer la confiance dans le processus et d’obtenir rapidement une indemnisation pour les personnes qui ont été épouvantablement traitées », a déclaré le porte-parole de Nick Thomas-Symonds Labour sur les questions nationales, dans une lettre publiée aux médias plus tôt cette semaine.