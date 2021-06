Royaume-Uni covid EN DIRECT: les tests de surtension ÉTENDUS alors que les cas de variantes indiennes montent en flèche à Manchester mais les vaccins maintiennent les décès par coronavirus à un faible niveau

Le GRAND Manchester et le Lancashire ont été frappés par de nouvelles règles de voyage pour lutter contre la spirale des cas de Covid.

On dit aux gens de « minimiser » les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des deux régions, qui connaissent la plus forte augmentation des infections dans le pays.

L’armée sera envoyée pour aider avec une énorme nouvelle campagne de coups dans un miroir des mesures introduites dans le pays voisin de Bolton le mois dernier.

Cela vient du fait que près d’un tiers des élèves du secondaire de Bolton étaient absents pour des raisons liées à Covid la semaine précédant la mi-session, suggèrent les chiffres du gouvernement.

Mais malgré l’augmentation des cas, le brillant déploiement de la vaccination en Grande-Bretagne signifie que ceux qui attrapent le covid sont plus susceptibles d’être des personnes jeunes et en bonne santé pour lesquelles le risque de maladie grave est beaucoup plus faible.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…