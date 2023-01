Royalty Brown tient sa sœur Lovely pour son premier anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

de Chris Brown filles Royalties et Belle Symphanie a pris de jolies photos ensemble pour célébrer le premier anniversaire du tout-petit le dimanche 8 janvier. Royalty, 8 ans, a souri en tenant sa petite sœur pour quelques photos super mignonnes. Elle a posté les photos d’eux posant ensemble sur son Instagram, avec une simple légende en forme de cœur, et il semblait que les sœurs s’amusaient à la célébration.

Royalty portait un haut blanc à manches longues et un jean alors qu’elle tenait sa sœur cadette, qui portait une robe de princesse rose pour sa journée spéciale. Lovely avait aussi des fleurs dans les cheveux et des chaussures assorties à sa robe. Dans un autre plan, les filles semblaient être ensemble dans un château gonflable. La veille des jolies photos de frères et sœurs, Royalty a posté une jolie photo de sa sœur devant un gâteau pour fêter son anniversaire samedi. “Joyeux anniversaire Lovely”, a-t-elle écrit. “Je t’aime.”

Chris a révélé qu’il était le père de Lovely en avril. Le chanteur de R&B, 33 ans, a engendré l’enfant, son plus jeune de trois avec mannequin Diamant Brun. Bien qu’il n’ait pas parlé publiquement de Lovely avant l’âge de quatre mois environ, des sources proches de la chanteuse ont révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’il était un père très actif. “Il a joué un rôle dans sa vie depuis avant sa naissance”, ont-ils déclaré. “Chris était à l’hôpital quand Lovely est né et donc il a toujours été présent, qu’il ait ou non posté à ce sujet. Heureusement, Diamond vit assez près pour voir sa fille souvent et même s’ils ne sont pas en couple, Chris respecte Diamond en tant que mère de son enfant et les soutient de toutes les manières possibles.

Diamond a également partagé quelques clichés adorables de Chris célébrant l’anniversaire de Lovely sur son Instagram, y compris quelques clichés des deux parents et de leur petite fille. Chris partage la royauté avec son ex Nia Guzman. Outre les deux filles, il a aussi un fils Aeko, qui il a eu avec modèle Ammika Harris en 2019.

