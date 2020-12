KANSAS CITY, Missouri: Les Royals de Kansas City et le joueur de premier but Carlos Santana ont convenu d’un contrat de 17,5 millions de dollars sur deux ans qui ferme l’un de leurs plus gros trous d’attaque tout en fournissant un leadership de club pour un club en reconstruction.

Santana, 34 ans, était un All-Star à Cleveland il y a deux ans, atteignant un record en carrière de .281 avec 34 circuits et 93 points produits. Mais il a glissé à .199 avec huit circuits et 30 points produits tout en disputant 60 matchs au cours de la saison 2020 raccourcie, ce qui a conduit les Indiens à refuser son option de 17,5 millions de dollars pour la saison à venir.

Il recevra 7 millions de dollars la saison prochaine et 10,5 millions de dollars en 2022, et son salaire augmenterait de 250000 dollars à chaque fois qu’il deviendrait All-Star ou gagnerait un Gold Glove ou un Silver Slugger.

Santana pourrait gagner 250 000 $ en primes de performance l’année prochaine: 25 000 $ pour 300 enregistrements et chaque 25 à 525 supplémentaires. Il pourrait gagner 750 000 $ en primes de performance pour 2022: 75 000 $ pour 300 enregistrements et chaque 25 à 525 supplémentaires.

Les Royals étaient au milieu de la saison dernière avec une moyenne d’équipe de .244, mais ils n’ont frappé que 68 circuits et se sont avérés être au même niveau que les Indiens pour la sixième faute la plus marquante des majors.

L’un de nos objectifs hors saison était d’ajouter une batte médiocre, quelqu’un qui s’intégrerait bien à notre groupe actuel et nous rendrait bien meilleurs, a déclaré le directeur général des Royals, Dayton Moore. Carlos le fait certainement.

Santana devrait répondre à la fois à un besoin offensif et à une prise défensive pour les Royals. Ils ont joué avec l’option de déplacer Hunter Dozier en première base, mais cela ne ferait que créer un autre poste vacant au troisième but et dans le champ extérieur, où ils en ont déjà un à rejoindre après la retraite du joueur de gauche Alex Gordon. .

Il était l’un des principaux objectifs pour nous lorsque nous avons commencé à faire des plans hors saison, a déclaré Moore. Vous savez, une fois que nous sommes entrés dans notre saison, nous avons commencé à parler de joueurs de la mi à la fin juillet qui pourraient nous convenir. Le nom de Carlos est venu en premier en fonction de l’opportunité que nous avons vue qui pourrait se présenter pour nous au milieu de l’ordre, changement de frappeur, très professionnel. Joueur gagnant.

Les Royals connaissent très bien Santana depuis son passage dans l’AL Central. Il a frappé 216 circuits avec 710 points produits sur 10 saisons avec les Indiens et a joué au moins 143 matchs par saison, à l’exception de son année recrue et de la saison dernière, alors qu’il se qualifiait encore pour chaque match pour Cleveland.

Un autre bonus? Les Royals ne l’auront plus dans l’autre pirogue. Santana a frappé .288 avec 31 circuits et 93 points produits en 151 matchs en carrière contre eux, la meilleure de toutes les équipes de la division.

Les Royals ont également eu l’intérieur des négociations parce que René Francisco, leur vice-président et assistant directeur général, a signé Santana en tant qu’agent libre amateur lorsqu’il était avec les Dodgers de Los Angeles en août 2014.

Cela a rendu le début de la conversation extrêmement bon, a déclaré Moore.

Pendant des années, l’une des équipes les plus silencieuses de l’agence libre, les Royals se sont lancés dans une chasse au trésor sous la direction du nouveau propriétaire John Sherman. Le lanceur de secours Mike Minor a signé un contrat de 18 millions de dollars sur deux ans et le voltigeur Michael Taylor un contrat de 1,75 million de dollars pour la saison prochaine, et presque tous leurs joueurs qui se qualifient pour l’arbitrage sont sous contrat.

Cela comprend un contrat de 8,05 millions de dollars pour le slugger Jorge Soler et un contrat de 3,35 millions de dollars pour l’as du personnel Brad Keller.

J’ai souvent dit que le libre arbitre est un moyen imparfait de constituer votre équipe, a déclaré Moore. C’est pourquoi nous avons essayé cela hors saison pour le faire de haut en bas. Nous avons essayé d’ajouter quelques gars qui ont eu un peu plus d’impact. Des accords de deux ans, nous avons un peu plus de flexibilité en 2022 qu’en 2021 juste à cause de l’économie du jeu, mais financièrement nous pouvons ajouter un peu plus d’argent, un peu plus de flexibilité dans la paie.

