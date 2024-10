Royals de Kansas City vs Orioles de Baltimore Prédiction MLB Choix 10/2/24

Orioles de Baltimore (91-71) contre Royals de Kansas City (86-76)





Info jeu : mercredi 2 octobre 2024 à 16h38 (Oriole Park à Camden Yards) () () contre Seth Lugo (16-9) (3,05) Cotes des paris : Baltimore Orioles -143 / Kansas City Royals +121 — Plus/Moins : 7,5 Cliquez ici pour les dernières cotes

Les Royals de Kansas City et les Orioles de Baltimore se rencontrent mercredi lors du deuxième match MLB de l’AL Wild Card à l’Oriole Park de Camden Yards. Voici une prédiction des Royals de Kansas City contre les Orioles de Baltimore. Cet article inclura un choix des Royals de Kansas City contre les Orioles de Baltimore.

Aperçu des paris sur les Royals de Kansas City

Les Royals de Kansas City cherchent à balayer et à participer à l’ALDS pour la première fois depuis 2015. Les Royals de Kansas City ont déjà joué contre les Nationals et les Braves. Les Royals de Kansas City ont marqué 6 points lors de leurs 3 derniers matchs et 3 points ou moins lors de 10 de leurs 12 derniers matchs. Les Royals de Kansas City ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs en marquant 3 points ou moins. Maikel Garcia mène les Royals de Kansas City avec 1 coup sûr, tandis que Yuli Gurriel et Michael Massey ont combiné pour 2 coups sûrs.

Aperçu des paris sur les Orioles de Baltimore

Les Orioles de Baltimore ont besoin d’une victoire pour forcer un match 3 jeudi. Les Orioles de Baltimore affrontaient auparavant les Yankees et les Twins. Les Orioles de Baltimore ont marqué 15 points lors de leurs 3 derniers matchs et 4 points ou plus lors de 5 de leurs 7 derniers matchs. Les Orioles de Baltimore ont remporté 5 matchs consécutifs en marquant 4 points ou plus. Cedric Mullins mène les Orioles de Baltimore avec 2 coups sûrs, tandis que Colton Cowser et Ramón Urías ont combiné pour 2 coups sûrs.

Match de sélection des lanceurs des Royals de Kansas City contre les Orioles de Baltimore Seth Lugo récupère le ballon pour les Royals de Kansas City, et il a une fiche de 16-9 avec une MPM de 3,00 et 181 retraits au bâton cette saison. Lugo a une fiche de 0-0 avec une MPM de 0,00 et 3 retraits au bâton au cours de sa carrière en séries éliminatoires. Lugo a une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,86 et 4 retraits au bâton dans sa carrière contre les Orioles de Baltimore. Lugo est sans victoire lors de ses trois derniers départs lorsqu’il a affronté les Tigres, les Giants et les Braves. Zach Eflin récupère le ballon pour les Orioles de Baltimore, et il a une fiche de 10-9 avec une MPM de 3,59 et 134 retraits au bâton cette saison. Eflin a une fiche de 0-1 avec une MPM de 5,17 et 15 retraits au bâton au cours de sa carrière en séries éliminatoires. Eflin a une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,86 et 4 retraits au bâton dans sa carrière contre les Royals de Kansas City. Pourquoi les Royals de Kansas City vont gagner Les Orioles ont perdu chacun de leurs six derniers matchs éliminatoires en tant que favoris.

Les outsiders ont remporté chacun des quatre derniers matchs des Orioles.

Les Orioles n’ont pas réussi à couvrir la ligne de points lors de chacun de leurs six derniers matchs éliminatoires à domicile.

L’équipe sur route a couvert la ligne de course lors de huit des neuf derniers matchs des Orioles. Faits sur les accessoires du joueur des Orioles de Baltimore Zach Eflin a enregistré une victoire lors de cinq de ses six dernières apparitions avec son équipe en tant que favori à domicile contre les adversaires de l’AL Central.

Zach Eflin a enregistré six retraits au bâton ou plus lors de chacune de ses trois précédentes apparitions à domicile contre des adversaires de l’AL qui détenaient un record de victoires.

Cedric Mullins a enregistré au moins un coup sûr lors de 18 de ses 19 dernières apparitions à l’Oriole Park de Camden Yards contre des adversaires de l’AL Central qui détenaient un record de victoires.

Cedric Mullins a enregistré au moins un but total lors de 18 de ses 19 dernières apparitions à l’Oriole Park de Camden Yards contre des adversaires de l’AL Central qui détenaient un record de victoires.

Jorge Mateo a marqué un point lors de 11 de ses 13 dernières apparitions à l’Oriole Park de Camden Yards contre des adversaires de l’AL qui détenaient un record de victoires.

James McCann a réussi au moins un circuit lors de deux de ses trois dernières apparitions contre des adversaires de l’AL Central.

Austin Slater a enregistré au moins un simple lors de chacune de ses six dernières apparitions à domicile contre des adversaires de l’AL Central.

James McCann a enregistré au moins un point produit lors de trois de ses quatre dernières apparitions contre les Royals.

Gunnar Henderson se classe 9e de la ligue pour les circuits (37) cette saison. Faits sur les accessoires des joueurs des Royals de Kansas City Bobby Witt Jr. a réussi un circuit lors de quatre des derniers matchs de sept jours des Royals contre des adversaires de l’AL qui détenaient un record de victoires.

Vinnie Pasquantino a enregistré au moins un point produit lors de chacun des six derniers matchs des Royals mercredi.

Seth Lugo a enregistré cinq retraits au bâton ou plus lors de huit de ses neuf dernières apparitions lors des matchs de la journée.

Bobby Witt Jr. a marqué au moins un point lors de chacun des six derniers matchs des Royals mercredi.

Salvador Perez a enregistré au moins un simple lors de chacun des neuf derniers matchs sur la route des Royals contre des adversaires de l’AL East qui détenaient un record de victoires.

Yuli Gurriel a enregistré un coup sûr lors de chacune de ses 12 dernières apparitions en séries éliminatoires contre des adversaires de l’AL East.

Yuli Gurriel a enregistré au moins un but total lors de chacune de ses 12 dernières apparitions en séries éliminatoires contre des adversaires de l’AL East.

Seth Lugo se classe 3e de la ligue pour les victoires (16) cette saison. Faits sur les matchs/la ligue Les Orioles de Baltimore se classent 4èmes de la ligue pour les points marqués cette saison (786).

Les Orioles de Baltimore se classent au 4e rang de la ligue pour les triples cette saison (33).

Les Royals de Kansas City se classent 3èmes de la ligue pour les triples cette saison (35).

Les Royals de Kansas City se classent au 28e rang de la ligue pour les buts sur balles cette saison (429). Royals de Kansas City vs Orioles de Baltimore Prédiction Les Royals de Kansas City n’ont pas réussi à enchaîner l’offensive au cours des dernières semaines, mais ils trouvent toujours des moyens de gagner. Les Orioles de Baltimore ont le talent pour renverser la situation, mais ils sont tellement aléatoires et hier a été extrêmement frustrant tant offensivement que défensivement. Je ne fais tout simplement pas confiance aux Orioles. Seth Lugo a également été meilleur que Zach Eflin cette saison, et ce sera le deuxième départ en séries éliminatoires d’Eflin, bien qu’il s’agisse de sa 12e apparition. La valeur est avec les Royals et le plus d’argent.

