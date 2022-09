Royal Vault: le prince Philip inhumé avec la reine

Lorsque le prince Philip est décédé en 2021, il a été annoncé qu’il serait finalement déplacé pour se reposer à côté de la reine Elizabeth II lors de son décès – mais beaucoup ont été confus quant à ce que cela signifie.

Comme cela fait plus d’un an depuis la mort de Philip, plusieurs utilisateurs de Twitter ont posé une question sérieuse : le Royal Vault où se trouve actuellement le prince Philip n’est-il qu’un très grand et élégant congélateur ?

Bref, non.

Le prince Philip n’a peut-être pas été considéré comme officiellement enterré alors qu’il attendait sa dernière demeure aux côtés de la reine, mais le Royal Vault est en fait un lieu de sépulture commun pour la famille royale, contenant de nombreux rois et reines.

Bien qu’il ne soit pas réfrigéré, il est souterrain – le Royal Vault est une chambre funéraire sous la chapelle Saint-Georges à Windsor, creusée entre 1804 et 1810.

Mais comme tous les membres de la famille royale, le cercueil de Philip était recouvert de plomb, ce qui empêche l’humidité de pénétrer et ralentit la décomposition. Il peut même conserver le corps jusqu’à un an.

La première royale à être inhumée dans la voûte royale fut la princesse Amelia, fille du roi George III, en 1810.

Selon le château de Windsor, le Royal Vault contient environ 15 princes et princesses, ainsi que trois rois et plusieurs reines, entre autres membres de la famille royale. Dans la chapelle Saint-Georges dans son ensemble, il existe de nombreuses autres tombes et zones funéraires dédiées qui abritent également d’autres membres de la famille royale.

Le roi Henri VIII et Charles Ier se trouvent dans une autre zone de la chapelle connue sous le nom de Quire, tandis qu’Edward IV, Henry VII et la reine Alexandra sont enterrés dans les allées du Quire.

Il n’est pas rare que des membres de la famille royale soient transférés après l’enterrement, le roi George V et le roi George VI ayant tous deux été transférés de la voûte royale vers des tombes séparées dans la chapelle elle-même.

Philip, de même, n’aura pas à se déplacer loin pour rejoindre la reine.

Une nouvelle annexe dans la chapelle a été créée pour le corps du roi George VI en 1969, appelée la chapelle commémorative du roi George VI, et c’est là que la reine Elizabeth II et le prince Philip seront tous deux officiellement inhumés.

Outre la chapelle Saint-Georges, de nombreux membres de la famille royale sont également enterrés au cimetière royal de Frogmore House.