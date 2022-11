Royal Super Mart à Sheffield transfère la propriété à Cornerstone Community Wellness – Shaw Local

Pour ceux de la région de Sheffield, le Royal Super Mart, au 124 S. Main St., est un incontournable de la communauté depuis des décennies, car il appartient et est exploité par la famille Winger depuis 82 ans.

Ce qui a commencé comme le Royal Theatre est devenu un supermarché local dirigé par Cliff Winger, suivi de son fils John Winger.

Après plus de huit décennies d’exploitation, Royal Super Mart a été acheté par Cornerstone Community Wellness.

L’organisation prévoit de continuer à offrir toutes les commodités d’une épicerie de petite ville avec des heures régulières de personnel et tous les rayons d’épicerie typiques, y compris un comptoir de viande à service complet.

La mission de Cornerstone est de créer des opportunités pour que la communauté grandisse en santé physique, émotionnelle et spirituelle.

“Les épiceries rurales sont un point d’ancrage économique, social et sanitaire”, a déclaré la directrice générale de Cornerstone Elizabeth Pratt. “En tant qu’organisation à but non lucratif, nous sommes en mesure de remplir notre mission d’améliorer la santé et la qualité de vie sur le plan personnel et communautaire grâce au magasin.”

Le nouveau magasin s’appellera toujours Royal Super Mart, mais offrira une expérience qui reconnaît la présence de magasins à un dollar et d’options de magasinage à grande surface et s’appuie sur les avantages et la culture des communautés rurales.

Les nouvelles fonctionnalités du magasin comprendront des repas préparés et un accès prolongé aux heures d’ouverture via des abonnements à carte-clé.

John Winger prendra partiellement sa retraite, quittant le Super Mart tout en poursuivant son entreprise d’appareils électroménagers, Royal Appliance au 125 S. Main St. à Sheffield.

“Merci à la communauté pour le soutien et l’amitié tout au long de 82 ans d’activité chez Royal Super Mart”, a déclaré Winger. “Nous attendons avec impatience ce que le nouveau Royal Super Mart a à offrir.”

Le magasin fermera pour rénovations et prévoit de rouvrir à l’été 2023 sous la propriété de Cornerstone Community Wellness.

Pour plus d’informations sur le super marché, visitez royalsupermart.com. Pour plus d’informations sur Cornerstone ou pour faire un don au projet, visitez www.ccwell.org ou contactez Pratt au 815-454-8020.