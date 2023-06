Royal s’effondre sur le stand donnant des souvenirs

Harry, 38 ans, allègue que 147 articles publiés entre 1996 et 2010 aux titres du Mirror Group, dont le Daily Mirror, Miroir du dimanche et Les gens du dimanche, étaient liés à des méthodes telles que le piratage téléphonique, le soi-disant « blogging » ou l’obtention d’informations par tromperie, et l’utilisation d’enquêteurs privés pour des activités illégales. Seulement 33 de ces histoires sont examinées dans le cadre du procès.

Les histoires couvrent sa relation avec sa famille et son ex-petite amie Chelsy Davy, des visites dans des clubs de strip-tease, quelques blessures et maladies, son service militaire et des allégations de consommation de drogue.

Un croquis d’artiste de la cour du prince Harry contre-interrogé par Andrew Green, KC. Crédit: PA

Harry a déclaré qu’il trouvait certains titres « méchants » et qu’il ressentirait « une certaine injustice » si le juge découvrait que son téléphone n’avait pas été piraté. Toute cette intrusion signifiait qu’il était « très difficile de faire confiance à qui que ce soit, ce qui a conduit à des épisodes de dépression et de paranoïa », a-t-il déclaré.

Mirror Group nie que 28 des 33 articles impliquaient une collecte d’informations illégale, et cela n’est pas admis pour les cinq articles restants. En 2015, le journal a admis et s’est excusé pour le piratage sur sa première page et a payé 100 millions de livres sterling (186,7 millions de dollars) en règlements et frais juridiques à d’autres.