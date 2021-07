Royal Mail «prévoit de mettre fin aux livraisons de lettres le samedi et de mettre fin aux colis signés» pour suivre Amazon

Les colis SIGNED-FOR et les livraisons de lettres le samedi seraient menacés dans le cadre d’un bouleversement majeur de Royal Mail.

Les plans font partie d’un examen par le nouveau patron du service pour concurrencer Amazon et d’une baisse de la demande de lettres.

Royal Mail évalue les plans visant à supprimer les colis signés et à mettre fin aux livraisons de lettres le samedi Crédit : PA : Association de la presse

Simon Thompson, ancien cadre d’Ocado et d’Apple, a lancé un examen de « l’ensemble de la suite et de l’offre de produits de Royal Mail », rapporte le Telegraph.

L’examen de six mois visant à réduire les coûts examinera si les clients souhaitent des livraisons coûteuses suivies, signées et spéciales.

Cela vient après que les clients semblent de plus en plus heureux que les colis soient laissés dans un endroit sûr ou chez un voisin.

Le président de Royal Mail, Keith Williams, a déjà suggéré que les livraisons du samedi pourraient être supprimées au milieu d’une baisse du nombre de lettres.

Une décision finale devrait être prise l’année prochaine.

Ces réductions importantes potentielles des services obligeraient le gouvernement à modifier la loi exigeant que Royal Mail fournisse un service universel.

L’examen comprend un projet pilote de sept jours sur sept qui a été lancé plus tôt cette année.

Cela survient alors que d’autres sociétés postales telles que PS, FedEx, DHL et Amazon volent des parts dans le secteur de la livraison de colis.

Mais tout changement dans le Royal Mail pourrait se heurter à une vive opposition de la part du puissant syndicat, le CWU.

Cependant, un accord récent a été conclu avec les syndicats pour introduire une plus grande automatisation et des bureaux de tri plus grands.

C’est ainsi que l’entreprise pourrait suivre l’augmentation des livraisons de colis.