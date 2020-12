Si vos cadeaux de Noël ont mis un peu de temps à arriver, cet énorme tas de colis peut expliquer le retard.

Des milliers de cadeaux restent enterrés dans des montagnes de sacs postaux dans les bureaux de tri, a-t-on révélé.

Une image publiée sur Twitter montrait l’énorme pile de sacs Royal Mail à Bristol.

Un deuxième a montré que les bureaux de tri sont tellement inondés que le personnel doit empiler des articles à l’extérieur, ce qui expose les colis au risque d’être endommagés par la pluie ou même volés.

Les patrons des syndicats rapportent des scènes similaires à travers le pays.

Un passage massif aux achats en ligne signifie qu’il y a environ 200 millions de colis supplémentaires dans le système postal et de messagerie cette année. Les commandes en ligne devraient augmenter de plus de 50% alors que les achats festifs sur Internet dépassent pour la première fois la grande rue.

Cela survient alors que la rareté des créneaux de livraison des supermarchés en ligne risque d’envoyer des dizaines de plans de repas de Noël en fumée.

Les acheteurs parcourent désespérément les horaires des créneaux, mais constatent qu’ils sont complets ou n’arriveront qu’après le 25 décembre.

Asda, Sainsbury’s et Morrisons ont tous confirmé à MailOnline qu’ils étaient aux prises avec une forte demande de livraisons au milieu d’une précipitation festive.

Pendant ce temps, les retards avec les cadeaux de Noël menacent de ruiner Noël pour les familles et les entreprises.

De nombreux clients se sont plaints de l’arrivée tardive d’articles, tandis que John Lewis, Boots et HMV ont blâmé Royal Mail pour les retards de livraison. Terry Pullinger, du Syndicat des travailleurs de la communication, a déclaré: «Nous n’aurions pas pu anticiper ce niveau de paquets et de colis, il semble s’intensifier chaque jour.

« Cela, associé aux dispositions qui vont être en place pour assurer la sécurité des travailleurs clés à cause de Covid, et à la propagation croissante de Covid, complique ce qui est déjà un cauchemar stratégique. »

Texte accompagnant l’image de la montagne de sacs, posté par un responsable du CWU, se lit comme suit: «Nos membres de Royal Mail font face à des charges de travail sans précédent. Ils font absolument tout ce qu’ils peuvent pour garder le pays connecté. Il a ajouté: « Pandémie + Noël + trafic record. »

Pendant ce temps, la course de dernière minute pour les produits du supermarché semble également avoir entraîné des problèmes d’approvisionnement – ce qui a rendu un client de Tesco furieux lorsque sa livraison est arrivée sans dinde.

Les experts ont déclaré que le coronavirus avait déclenché un « changement sismique » dans le secteur de la vente au détail qui migre de plus en plus en ligne.

Mais à l’approche de Noël, ils ont averti que la capacité des supermarchés était étirée et que les magasins se déformaient sous la demande de livraisons.

Kath Hedley, 76 ans, de Sudbury, Suffolk, qui utilisait les livraisons en ligne pendant le verrouillage, a déclaré au cours des trois dernières semaines qu’elle avait essayé de réserver un créneau pour la semaine de Noël.

«Ils apparaissent toujours comme indisponibles», dit-elle. « Nous devrons donc recommencer à magasiner. »

Sa frustration résonnera avec les gens qui s’isolent eux-mêmes, se demandent maintenant comment ils vont se procurer de la nourriture, et d’autres choisissent d’éviter les lieux publics avant de rencontrer des parents dans la détente de Noël.

En publiant une photo de sa commande, Jennifer, cliente de Tesco, a fulminé sur Twitter: « Je viens de recevoir ma livraison en ligne (dernier créneau disponible avant Noël) et un produit n’était pas disponible avec « aucune substitution appropriée disponible ».

«Seulement la dinde !!! Vraiment?! Le 17 décembre, aucune dinde alternative que vous pourriez envoyer? Plus que déçu.

D’autres se sont plaints de ne même pas pouvoir réserver une heure pour que leur commande soit livrée.

Le Syndicat des travailleurs de la communication a demandé de la sympathie pour les postiers, affirmant que servir le public était au cœur de leurs activités. Cependant, une demande de «leur montrer un peu d’amour» en écrivant des commentaires positifs n’a pas apporté le réconfort et la joie qu’ils espéraient.

Une personne a écrit: «Ce n’est pas la meilleure photo. Je ne serais pas content si mon colis en faisait partie. Cela peut montrer à quel point c’est occupé, mais quels idiots pensaient qu’empiler des sacs comme ça était une bonne idée? Une seconde a dit simplement: «Allez-y, fainéants.

Cependant, un utilisateur de Twitter reconnaissant a écrit: « J’ai deux posties différentes, à la fois toujours courtois et joyeuses.

«Ils sont l’épine dorsale d’une communauté à tout moment de l’année, mais surtout maintenant à Noël et en cas de pandémie.

La femme d’un facteur a ajouté: « Mon mari est postier depuis 28 ans. Il commence à 2 heures du matin au lieu de 6 heures du matin tous les jours depuis un mois, pour faire trier et livrer l’arriéré de colis / lettres.

Royal Mail a embauché 33 000 travailleurs saisonniers, mais les experts du secteur affirment que ce n’est toujours pas suffisant pour répondre à la demande, et de nombreux détaillants ont répondu en avançant leurs dernières dates de commande.

Dans un communiqué, Royal Mail a déclaré: «Malgré nos meilleurs efforts, une planification exhaustive et un investissement important dans des ressources supplémentaires, certains clients peuvent connaître des délais de livraison légèrement plus longs que nos normes de service habituelles.

Richard Lim, directeur général de Retail Economics, a déclaré que la pandémie avait provoqué un changement radical dans la façon dont le pays faisait ses achats.

Il a déclaré à MailOnline: « L’impact de Covid-19 a connu un changement sismique, les clients faisant des achats en ligne.

«Ce qui est intéressant avec la nourriture, c’est qu’elle semble être la partie du secteur (de la vente au détail) où il y a eu un changement permanent.

Il a expliqué que, contrairement à d’autres points de vente au détail qui ont retrouvé une fréquentation physique lorsque leurs magasins ont ouvert après le verrouillage, le changement de comportement d’achat de produits alimentaires a été « persistant » et l’utilisation des livraisons en ligne n’a pas régressé depuis l’assouplissement des restrictions.

Pourtant, il a averti que les supermarchés «sont limités par leur capacité et qu’il faut des années pour modifier les services de livraison» tels que la consolidation des entrepôts et des infrastructures en ligne.

Boris Johnson a assoupli les restrictions relatives aux coronavirus afin que trois ménages en Angleterre puissent se mélanger entre le 23 et le 37 décembre.

L’assouplissement temporaire des bordures a remis les gettogethers familiaux au menu – ainsi que les dîners de Noël traditionnels.

En conséquence, les créneaux de livraison en ligne ont été récupérés et ont laissé de nombreuses personnes incapables de réserver une commande qui arriverait à temps.

Ryan Peach a tweeté à Tesco, en disant: « Il n’y a pas de créneaux de livraison disponibles et je dois isoler, y a-t-il des options disponibles? »

Karen de Tesco a répondu: « Salut Ryan. Je suis désolé que vous ayez du mal à obtenir une place. J’ai bien peur que, comme ceux-ci sont complets, je ne peux pas vous attribuer une place ou vous en proposer une.

M. Peach n’a pas été profondément impressionné: « C’est dommage. Vous penseriez que lorsque vous ne pouvez pas quitter la maison, Tesco pourrait organiser un créneau!

Une autre personne a écrit: « Je dois aller à Asda et je crains que ce ne soit occupé et qu’il n’y ait pas de distanciation sociale. Mais j’ai besoin de nourriture et il n’y a pas de créneaux de livraison en ligne.

Un autre a dit sarcastiquement: « Bravo Sainsbury’s – pas une seule place disponible avant le 28 décembre. Vous êtes complètement inutile! »

Tom Ironside, directeur des affaires et de la réglementation au British Retail Consortium, a déclaré: «Les détaillants travaillent aussi dur que possible pour répondre à l’énorme augmentation de la demande de demandes de livraison en ligne ce Noël.

«La pandémie en cours exerce une pression énorme sur la livraison à travers le pays, mais comme toujours, les entreprises feront tout ce qu’elles peuvent pour résoudre et corriger tout problème dès qu’elles en ont connaissance.

Un porte-parole de Sainsbury a déclaré: « Nous avons constaté une demande sans précédent pour notre service de livraison à domicile à l’approche de Noël.

«Cette année, plus que jamais, nous encourageons vivement les communautés à se soutenir les unes les autres pendant la période des fêtes en partageant les livraisons et en achetant les autres là où elles le peuvent.

Un porte-parole d’Asda a confirmé à MailOnline que les créneaux de livraison étaient « rares » et que, parce que leurs camions ne sont pas expédiés la veille de Noël et le jour de Noël, mercredi serait la date limite pour obtenir une réservation.

Un porte-parole de Morrisons a déclaré: « Pour le moment, les créneaux horaires disponibles en ligne sur Morrisons.com sont limités.

« Il y a plus de façons de faire des achats chez Morrisons ce Noël, notamment Click & Collect, Amazon ou Deliveroo, ainsi que des boîtes alimentaires livrées directement à votre porte ou des livraisons à domicile où une commande est passée par téléphone et livrée via votre magasin local le lendemain. ‘

Un porte-parole de Tesco a déclaré: « Nous travaillons dur pour fournir une grande disponibilité pour tous nos articles de la gamme Festive Food to Order, y compris les dindes.

«Cette gamme est disponible pour livraison à partir du 20 décembre car il s’agit de produits frais. Nous sommes désolés d’apprendre que Jennifer n’a pas reçu la dinde congelée qu’elle a commandée et nous travaillons à résoudre ce problème pour elle.