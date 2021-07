Royal London One-Day Cup: Somerset a battu Glamorgan d’un point dans une finition palpitante | Nouvelles de cricket

Ben Green, le nouveau capitaine de la liste A de Somerset a frappé un 87 contre-attaque crucial sur 72 balles

Somerset a battu Glamorgan d’un point dans un thriller de la Royal London One-Day Cup à Taunton, avec le nouveau capitaine de la liste A des hôtes, Ben Green, frappant 87 balles sur 72.

Somerset s’est écrasé à 26-4 – Michael Hogan (4-33) déchirant le premier ordre – après avoir perdu le tirage au sort et avoir été mis au bâton dans un concours affecté par la pluie qui a finalement été réduit à 37 overs par côté par la pluie

Mais Green, arrivant au numéro sept, a brisé 11 quatre et un six dans son coup pivot. Il a partagé en partenariat 86 points avec Lewis Goldsworthy (41 ans) pour le sixième guichet alors que Somerset a finalement affiché un score de 180-7.

Glamorgan, en réponse, a perdu un point sur 179-9. Billy Root et Tom Cullen ont obtenu les meilleurs scores avec 37, partageant un stand de 75 courses, mais n’ont pas pu trouver beaucoup de soutien ailleurs.

Les jeunes sertisseurs du Somerset Kasey Aldridge (3-39) et Sonny Baker (2-41) se sont partagé cinq des guichets, tandis que Green a ajouté à sa belle sortie avec 2-32.

Andy Gorvin (12 non) avait besoin d’un six sur la dernière balle du match, joué par le spinner du bras gauche Goldsworthy, et bien qu’il ait frappé un puissant quatre au-dessus de la tête du lanceur, il n’a pas pu dégager la corde pour obtenir une victoire célèbre.

Les deux autres matchs de la Royal London One-Day Cup prévus mercredi – Yorkshire vs Northants et Kent vs Lancashire – ont tous deux été annulés en raison de la pluie.

Les débuts de Will Luxton 68 ont sorti le Yorkshire des ennuis contre le Northamptonshire avant que le temps n’empêche les visiteurs de poursuivre leur objectif de 223.

Luxton, âgé de 18 ans, a mené la reprise de l’équipe locale de 69-6 à 222 au total lors de la finale. Le couturier du Northamptonshire Jack White a impressionné, prenant 3-38 pour ses débuts sur la liste A.

Seules cinq balles de la course-poursuite des Northants ont été jouées avant que les joueurs ne soient annulés et que le match soit finalement abandonné.

Dans le Kent, seulement 14,5 overs au total étaient possibles avant que la pluie n’intervienne et que le concours soit annulé. Le Lancashire avait 71 ans sans défaite à l’époque, Josh Bohannon 39 n’étant pas éliminé et Keaton Jennings invaincu 24.