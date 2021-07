Royal London One-Day Cup: Sir Alastair Cook licencie Essex pour une deuxième victoire consécutive | Nouvelles de cricket

Sir Alastair Cook a réussi un 92 invaincu pour diriger Essex vers une victoire de neuf guichets contre Middlesex lors de la Royal London One-Day Cup

Sir Alastair Cook a atteint un 92 invaincu pour aider Essex à remporter une victoire de neuf guichets sur Middlesex à Chelmsford pour en faire deux victoires sur deux dans la One Day Cup.

Cook a conclu un partenariat de 159 avec le capitaine Tom Westley, qui n’a pas terminé 87, voyant l’équipe locale atteindre son objectif de victoire avec 66 balles à jouer.

Shane Snater avait pris 3-45 plus tôt dans la journée pour aider à écarter Middlesex pour 212, malgré le meilleur buteur du débutant de la liste A Jack Davies avec 70.

Un premier siècle de cricket senior par Harry Duke, 19 ans, a mené un jeune Yorkshire à côté d’une victoire à sept guichets de la Royal London Cup, éclipsant des centaines de Leicestershire le capitaine Lewis Hill et l’Australien Marcus Harris dans un concours de haut niveau.

Harris, dont 127 était sa première tonne de liste A, et Hill (108) partageaient un partenariat de troisième guichet de 212 alors que Leicestershire affichait 327-7 au bâton en premier. Le couturier du Yorkshire Matthew Waite (5-59) a remporté son premier coup de cinq guichets dans le cricket de la liste A.

Cela semblait être une cible intimidante après que Will Fraine (45 ans) et Gary Ballance (43 ans) soient tous deux tombés alors qu’ils étaient bien placés, mais le gardien-batteur Duke et George Hill, 20 ans – comme Duke ne jouant que dans son deuxième match de liste A – ont gagné la journée pour leur équipe avec un partenariat de 172 en 33 overs.

Duke a été battu par Ed Barnes pour 125 avant que Hill (90 non) et Jonny Tattersall (6 non) ne voient leur équipe au-dessus de la ligne avec 13 balles à perdre.

À 19 ans et 322 jours, Duke est le plus jeune joueur du Yorkshire à marquer un siècle de liste depuis Sachin Tendulkar (19 ans, 100 jours) en 1992.

La huitième liste Un siècle de James Hildreth et un élégant 94 de Steve Davies ont aidé Somerset commencent leur défense de titre avec une victoire de six guichets Derbyshire à Taunton.

Derbyshire a affiché un score de 298 après avoir perdu le tirage au sort, avec Fynn Hudson-Prentice (93) et Brooke Guest (74) atteignant les meilleurs scores de la liste A en carrière, tandis que le couturier de 18 ans Sonny Baker a remporté 3-46 lors de ses débuts. .

En réponse, Somerset s’est dirigé vers sa cible, gagnant avec deux overs à revendre. Davies a ouvert la voie avec des manches impérieuses de 72 balles, avant que Hildreth ne pèse 110, dont neuf quatre et trois six.

Worcestershire le capitaine Joe Leach a claqué un record en carrière de 88 sur 51 balles pour transformer la fortune de son équipe et sceller une improbable victoire à trois guichets Kent à New Road.

Poursuivant 323 pour la victoire, Worcestershire s’est effondré à 184-6 malgré les efforts solides de Jack Haynes (77) et Tom Fell (57) – seulement pour que Leach ait sauvage l’attaque des Spitfires dans un assaut qui comprenait sept six et cinq quatre.

Le skipper a dominé un stand de 134 au septième guichet avec Ed Barnard et, bien qu’il ait été piégé par Matt Milnes avec seulement cinq balles requises, Worcestershire a franchi la ligne avec cinq balles à perdre.

Plus tôt, George Munsey (108) et Harry Finch (84) avaient mis 184 pour le quatrième guichet alors que Kent affichait 322-7 après avoir été invité à frapper.

Nottinghamshire Le couturier Lyndon James a terminé avec les meilleurs chiffres de la liste A en carrière de 5-48 – dont deux guichets dans autant de balles – pour aider à remporter une victoire retentissante de 86 points sur Warwickshire à Edgbaston.

Haseeb Hameed a poursuivi sa bonne forme pour le Nottinghamshire, atteignant 103 sur 92 livraisons alors que lui et Ben Slater (86) ont guidé l’équipe visiteuse à un score de 323 au total.

En réponse, l’ouvreur des Bears, Rob Yates, a frappé 103 pour garder son équipe en lice, mais l’ordre moyen et inférieur a faibli, James capturant les trois derniers guichets alors que Warwickshire a finalement été licencié pour 237.

Danny Lamb a également revendiqué les meilleurs chiffres en carrière de 5 à 30 pour inspirer Lancashire à une confortable victoire à six guichets sur Gloucestershire dans un concours unilatéral à Bristol.

Lancashire, après avoir remporté le tirage au sort, a inséré les hôtes sur un terrain de séchage sous un ciel de plomb et, avec le sertisseur Lamb en tête, a rejeté Gloucestershire pour 171 en 48 overs.

Seule la résistance d’ordre inférieur de Matt Taylor, qui a marqué le meilleur avec 51 non éliminés, et George Scott, qui a contribué 43 points à un huitième stand de cape et d’épée de 69, a empêché une défaite encore plus lourde.

En réponse, Keaton Jennings a enregistré un patient 47, tandis que Josh Bohannon (24 ans), Luke Wells (31 ans) et Rob Jones (21 ans) ont tous pesé des camées utiles avant que Steven Croft (28 non) et George Balderson (14 non) ne voient le Lancashire atteindre leur objectif. cible avec 6,2 overs à revendre. Josh Shaw de Gloucestershire a pris 4-36 dans la cause perdante.

Michael Hogan et Joe Cooke ont pris trois guichets chacun pour faire tomber la farce d’un fort Northamptonshire s’aligner en tant que Glamorgan a triomphé par 59 points pour en faire deux victoires sur deux dans le tournoi.

Le couturier vétéran Hogan (3-26) a lancé un sort d’ouverture hostile pour réclamer deux premiers scalps, tandis que le prometteur allrounder Cooke (3-32) a suivi ses trois guichets sur les débuts de la liste A contre le Warwickshire jeudi en supprimant l’ordre intermédiaire des Northants, ayant plus tôt a lancé avec un 33 invaincu avec le bâton.

Plus tôt, un 86 assuré du Néo-Zélandais Hamish Rutherford était le fondement des manches de Glamorgan, avant que quelques coups brutaux de Cooke et Tom Cullen ne les poussent à un total imposant de 295-6.

Malgré 65 de Tom Taylor, la cible s’est avérée hors de portée de Northants car ils ont été éliminés pour 236 en 44,2 overs.

Enfin, le match entre Sussex et Durham a été annulé sans boule jouée en raison du mauvais temps.

Il y a eu de la pluie pendant la nuit à Hove et d’autres averses en fin de matinée et en début d’après-midi ont laissé aux arbitres peu d’autre choix que d’abandonner le jeu peu de temps après une dernière inspection du terrain à 14h45.