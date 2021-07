Royal London One-Day Cup: le Worcestershire démolit l’Essex après l’ouverture du stand | Nouvelles de cricket

Brett D’Oliveira célèbre après avoir atteint son siècle pour le Worcestershire contre l’Essex

Jack Haynes et Brett D’Oliveira ont marqué leur première Royal London Cup des siècles lors d’un partenariat record avec le premier guichet alors que Worcestershire Rapids a démoli les Essex Eagles.

Haynes a été impeccable dans sa première tonne professionnelle de 153 tandis que les 123 de son partenaire d’ouverture ont fait de lui la troisième génération de D’Oliveira à atteindre trois chiffres pour le Worcestershire dans le format.

Leur position de 243, un meilleur pour le premier guichet du comté, a jeté les bases d’un total gigantesque de 338-7.

Essex s’est effondré à 17-4 en réponse, et malgré les 77 d’Adam Wheater, a été éliminé pour 156 et perdu par 182 points – leur plus grande défaite jamais enregistrée.

Les Rapids ont maintenu leur record de 100% dans le tournoi tandis que les Eagles ont perdu pour la première fois.

Après avoir été mis en place par Essex, D’Oliveira et Haynes ont excellé contre une équipe de bowling à domicile épuisée – avec Sam Cook à The Hundred et Jamie Porter blessant son côté lors de la victoire sur Middlesex.

D’Oliveira a remporté la course à un demi-siècle, fracassant sa 54e balle dans le stand Tom Pearce à long terme, avant que Haynes ne suive en 57 livraisons – pour Haynes, c’était sa troisième cinquante en autant de manches dans la compétition.

D’Oliveira a également atteint son cent unième, avec 95 balles, mais Haynes a été plus rapide, en 91 balles, alors que les deux ont franchi le cap pour la première fois dans le cricket professionnel à balles blanches.

Jack Taylor a exécuté des actes héroïques lors de la finale de Gloucestershires’affronte contre Durham à Scarborough pour assurer la première victoire de son équipe dans la compétition Royal London One-Day Cup de cette année.

Les visiteurs ont eu besoin de 336 pour battre Durham à North Marine Road après que Graham Clark ait marqué un brillant 140 pour les hôtes.

Deux belles manches de Ben Charlesworth (87) et James Bracey (90) avaient placé le Gloucestershire dans une position décente, mais cela semblait être en vain car les guichets tardifs semblaient avoir arrêté leur charge.

Cependant, Taylor a repris le flambeau et a renversé le jeu en finale, envoyant Chris Rushworth pour trois limites consécutives – deux six de chaque côté d’un quatre – pour offrir une improbable victoire à quatre guichets qui les a fait décoller dans le groupe A.

Warwickshire remporté deux victoires consécutives avec une victoire palpitante de sept points sur Leicestershire à Edgbaston.

Poursuivant le 303-6 des Bears, les Foxes roulaient à 216-2 au 35e, mais se sont effondrés à 296-9 avec le capitaine Will Rhodes prenant 3-49 et George Garrett 3-50.

Warwickshire a été levé plus de 300 par une première liste un siècle de Matt Lamb, qui a continué à atteindre 119 pas sur 105 balles. Après l’élégant run-a-ball 72 de Rob Yates, Lamb et Ethan Brookes (63) ont ajouté un record de 153 au sixième guichet de la liste des ours.

Les ouvreurs des Renards Rishi Patel (118) et Harry Swindells (69) ont ensuite donné à leur équipe un départ parfait avec un stand de 159 en 25 overs, mais quelques tirs imprudents, punis par une réception prudente, ont déclenché un effondrement coûteux.