Royal London One-Day Cup : Graham Clark et Alex Lees donnent un départ gagnant à Durham | Nouvelles de cricket

Graham Clark a brisé un siècle alors que Durham a dépassé les 400 lors de sa victoire en Coupe d’un jour contre Kent à Beckenham

Graham Clark et Alex Lees ont conclu un partenariat d’ouverture étonnant de 241 points pour atteindre le score le plus élevé jamais enregistré par Durham en battant Kent de 102 points à Beckenham le premier jour de la Royal London One-Day Cup 2021.

Clark – dont la moyenne de la liste A se situe autour de la barre des 21 – a matraqué un brutal, un sommet en carrière de 141 sur seulement 119 balles, dont 22 limites, avec son collègue ouvreur Lees le soutenant habilement avec un 101 plus mesuré sur 98.

Le batteur australien Cameron Bancroft et David Bedingham ont tous deux ajouté des 60s rapides sur moins de 40 balles alors que Durham a affiché un mammouth 405-4, battant le précédent record de 2014 de plus de 50 points.

Le vétéran polyvalent Darren Stevens, 45 ans, a été le choix des quilleurs avec 1-50 sur huit overs, mais ce fut une journée à oublier pour Kent sur le terrain, car ils ont réussi quatre attrapés et ont été convenablement punis avec un total de 225 points ajoutés par les frappeurs après qu’ils aient été abandonnés.

Chris Rushworth, 35 ans, a pris trois guichets rapides pour Durham – tous attrapés par Scott Borthwick au glissement – ​​pour éliminer la piqûre de la course-poursuite, et malgré les 96 confiants de George Munsey et les 64 têtus de Harry Finch, Kent a terminé deuxième meilleur de loin.

Glamorgan une victoire étroite à deux guichets contre Warwickshire à Cardiff, dépassant le total de 221 de l’équipe adverse avec seulement deux ballons restants.

Les 50 de l’ouvreur Chris Benjamin et les 73 du capitaine Michael Burgess ont été les seuls vrais scores des manches de Warwickshire, avec les 2-25 de Michael Hogan et les 3-35 de Joe Cooke sur 10 points forts particuliers des quilleurs.

Glamorgan a perdu trois points pour 41, mais le skipper Kiran Carlson (61 ans) et le frère de Joe Root, Billy (50 ans), ont stabilisé le navire.

Roman Walker et Michael Hogan ont ensuite vu la tenue galloise à la maison malgré les solides chiffres de 4-36 du fileur barbadien de 17 ans Jacob Bethell.

Surrey facilité à une victoire de cinq guichets du Groupe B sur Yorkshire à Scarborough, scellé avec plus de 10 overs restants.

L’équipe d’Alec Stewart a remporté le tirage au sort et a joué aux boules, éliminant les hôtes pour 165 après seulement 34,1 overs grâce à l’excellent 4-43 de Gus Atkinson sur ses débuts sur la liste A et au spinner Dan Moriarty’s 2-45 économique sur leurs 10 overs respectifs sur un rapide et plein d’entrain. terrain.

Matt Revis, avec un run-a-ball 43, et Gary Ballance, avec 39, ont été les seuls batteurs à passer 15 alors que Surrey maintenait la pression avec des guichets constants.

Mark Stoneman – récemment revenu d’un prêt au Yorkshire – a ensuite ancré la poursuite du Surrey, terminant sur un 73 vigilant sans le soutien du capitaine Hashim Amla (29 ans), qui a réussi 10 000 points dans ce format; Mat Pillans du Yorkshire a pris 4-57 contre son ancien club, mais cela n’a pas suffi à empêcher une victoire confortable.

Leicestershire a résisté à un merveilleux coup de 116 du capitaine adverse Billy Godleman alors qu’ils battaient Derbyshire à Grace Road.

Godleman, à son retour après une absence du cricket, a frappé dix quatre et deux six dans une somptueuse manche – sa septième tonne dans le format – mais Brooke Guest (40), Harvey Hosein (38) et Matthew McKiernan (20 ans) étaient les seuls d’autres ont dépassé les deux chiffres alors que le 3-49 d’Arron Lilley a maintenu le Derbyshire à un niveau inférieur à 275.

Rishi Patel et Nick Welch ont commencé bien avant que Welch, 23 ans, ne souffre d’une grave blessure au genou lors d’une chute et a été allongé sur une civière après avoir été soigné sur le terrain pendant 10 minutes.

Malgré ce coup, l’Australien Marcus Harris a frappé 75 et le capitaine pour la première fois Lewis Hill 51 alors que le Leicestershire a dépassé le total nécessaire avec 21 balles à jouer.

Un Tom Westley 69 aidé Essex battre confortablement Hampshire par trois guichets par un après-midi torride à l’Ageas Bowl.

L’équipe locale s’est bien remise d’un licenciement précoce de Tom Prest, avec Nick Gubbins, Joe Weatherley et Lewis McManus atteignant la cinquantaine, mais l’avare 1-31 de Jamie Porter et le 3-42 de Simon Harmer ont limité le Hampshire à 273.

Le skipper Tom Westley est arrivé à 8-2 et a frappé 12 quatre dans un bon 69, avec un soutien solide mais peu spectaculaire de Paul Walter et Michael Pepper avant que Harmer et Aron Nijjar ne prennent le relais avec l’équipe vacillant à 221-7.

Mais la paire de spins – qui avait auparavant pris cinq guichets entre eux – est restée calme avec un partenariat de 54 pour faire franchir la ligne à Essex avec cinq dépassements et demi à revendre, assurant une victoire le premier jour.