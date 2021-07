Royal London One-Day Cup: Danny Lamb joue le rôle du Lancashire sur le Sussex lors d’une victoire de retour | Nouvelles de cricket

Le meilleur en carrière de Danny Lamb, 68 non éliminé, était également le score individuel le plus élevé d’un numéro huit du Lancashire dans le cricket de la liste A

Un superbe 68 meilleur en carrière, pas de Danny Lamb, a vu Lancashire remporter une victoire palpitante de retour à deux guichets contre Sussex lors de la Royal London One-Day Cup vendredi.

Dans le cadre pittoresque de l’école Sedbergh, le Lancashire n’a aligné que deux débutants de la Liste A contre les neuf de Sussex dans ce match d’ouverture du Groupe A, mais les hôtes ont glissé à 115-7 en poursuivant la cible de 271 de leurs adversaires inexpérimentés.

Le Lancashire a cependant fait un retour époustouflant, alors que l’agneau polyvalent et le lanceur de couture Tom Bailey (45 ans) ont partagé un partenariat record de 112 courses pour le huitième guichet en 18 overs.

Lorsque Bailey est parti, l’un des quatre guichets à tomber sur le legpinner Archie Lenham (4-59) le jour de son 17e anniversaire, le Lancashire était à nouveau en difficulté à 227-8 au 46e, ayant encore besoin de 45 points.

Mais Lamb, 25 ans, qui n’a disputé que son troisième match d’une journée en carrière, a marqué la majeure partie des 16 buts marqués sur le 48e de Henry Crocombe et a scellé la victoire avec six balles à jouer.

Plus tôt, l’Australien Travis Head a marqué le meilleur score pour Sussex avec 56, tandis que le gardien de guichet Oli Carter a contribué 55, Danial Ibrahim, 16 ans, a mesuré 46 pas et Will Beer un rapide 40.

Sussex n’avait pas l’air d’afficher un score de 270 à quelques reprises. Ils étaient 13-2 après quatre overs et 193-6 à la 41e.

De même, le Lancashire est ensuite tombé à 19-3 à l’intérieur de six reprises de sa poursuite. Joe Sarro (2-41) a frappé deux fois avec le nouveau ballon, tandis que Crocombe a fait attraper l’ancien gaucher de Sussex Luke Wells (5) au glissement.

Lancashire a encore trébuché, à 115-7 à la 28e, seulement pour Lamb et Bailey pour ensuite organiser un acte d’évasion remarquable.