Royal London Cup : Tom Wood frappe un superbe cent cinquante balles alors que le Derbyshire bat le Nottinghamshire | Nouvelles de cricket

Tom Wood a fracassé un superbe siècle de 55 balles alors que le Derbyshire battait le Nottinghamshire

La première liste record de Tom Wood, qu’il a marqué avec seulement 55 balles, a inspiré Derbyshire à une victoire de 41 points sur le Nottinghamshire lors du match de la Royal London Cup à Derby.

Wood’s ton était le plus rapide du Derbyshire dans le cricket de la liste A et le deuxième plus rapide dans tous les formats pour le comté.

Le joueur de 27 ans a fracassé 14 quatre et trois six dans son 59 balles 109, ce qui a propulsé le Derbyshire à 258-6 dans un match réduit à 27 overs par de fortes pluies la veille au soir.

Harry Came a marqué 57, sa première liste A un demi-siècle, et un objectif improbable de 259 s’est avéré au-delà du Nottinghamshire, qui a été licencié pour 217.

La centaine de Wood a été scellée lorsqu’il a retiré Brett Hutton – qui allait plus tard marquer le meilleur score pour Notts avec 46 sur 20 balles – pour son troisième six et il est parti pour une ovation debout lorsqu’il a été attrapé lors de la dernière balle des manches.

Fynn-Hudson Prentice du Derbyshire a ensuite pris 3-37 alors que son équipe a rejeté Notts et a remporté un premier succès d’une journée sur leurs rivaux des Midlands depuis 2004.

Kyle Abbott (à gauche) a pris 5-43 alors que le Hampshire a remporté la victoire sur le Worcestershire à Southampton

Un Hampshire inspiré de Kyle Abbott a remporté une victoire à six guichets de la Royal London Cup contre le Worcestershire de haut vol lors d’un concours unilatéral à l’Ageas Bowl.

Le rapide sud-africain Abbot a remporté 5-43 – sa première liste de cinq guichets lors de son 109e match – alors que les hôtes ont rejeté les Rapids pour 176 en 39 overs avant de se diriger vers la victoire avec 61 balles à jouer grâce à 59 de Nick Gubbins.

Gubbins a ajouté 68 points avec l’ouvreur Tom Alsop (50) pour le troisième guichet du Hampshire alors que les hôtes ont remporté leur deuxième victoire en cinq matchs et infligé une deuxième défaite en cinq matchs à leurs adversaires.

D’Oliveira (40) a obtenu le meilleur score pour le Worcestershire sans qu’aucun autre batteur ne dépasse 34 alors qu’Abbott a eu une journée mémorable, renvoyant Jack Haynes (14), Gareth Roderick (15), Ed Barnard (29), Josh Dell (2) et Josh Baker (0).

Abbott – qui avait effectué six précédents trajets à quatre guichets dans le cricket de la liste A – a renvoyé Dell et Baker dans le même ordre pour réduire le Worcestershire à 136-8, mais le skipper Joe Leach (34 sur 36) a aidé son équipe à ajouter 40 autres points. indiquer.

Le total des Rapids a toujours semblé bien inférieur à la moyenne sur une surface de frappe décente et cela s’est avéré, avec la victoire de Hampshire scellée au 40e de la poursuite lorsque Lewis McManus a frappé Baker pour six.